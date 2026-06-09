何漢權 - 全人教育——一起走進歷史教室｜教育現場

教育，百年樹人，千言萬語，代代傳承，教育持份者，大家有份。但大家必須尋問，傳的是甚麼，承的又是甚麼？人事更迭，價值生成，播種並建構相互尊重、和平友愛、努力奮鬥等善良的價值系統越鞏固，社會越進步。這是傳與承的核心，是文明與文化的基石，也就是全人教育的目標。

歷史殷鑑

本會於去年與星島合作，將刊登於星島教育平台上的文章結集，定書名為《全人教育——STEAM追尋記》，教育現場頗為受落，不少師生及家長訂購。（資料圖片）

教育大視野，不廢江河萬古流，教育無小事，3歲蒙童的教育如何起步互動，走的方向是怎樣，決定了人生篇章書寫的內容，也繪畫出家國發展的藍圖，究是充滿盼望，抑或是總體的絕望。由此驗證錢鍾書於《寫在人生邊上》的話——「希望它來，希望它留，希望它再來」，這是人類歷史努力的方向。

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教育評議會（下稱本會）成立啟始，以研究、評議與實踐三導向，凝聚學校教育同工，以及社會各界，為學生全人成長而共同努力。《星島日報》向來關心教育，「教育版」的長期努力，學界對此是長期點頭稱是。本會於去年與星島合作，將刊登於星島教育平台上的文章結集，定書名為《全人教育——STEAM追尋記》，教育現場頗為受落，不少師生及家長訂購。

科教建國興國，文理共融是全人教育必走的專業之路，這回，以「全人教育——邁進歷史的教室」為書名，內容將在星島「歷史教室」刊登的文章結集。被納入的文章，篇篇都是教師用心用力、充滿情義的作品。歷史厚重，書內各篇章卻可深入淺出，適合中小學生及家長閱讀，相信，以心眼看，錢穆所言，對本國綿延5000多年、記錄不斷的歷史演變，由此溢出無數的人情故事，越細味，越感對祖國懷抱溫情與敬意。

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也會同意，英國歷史學家卡爾（E. H. Carr）所言：「歷史是過去與現在永無休止的對話」，這些對話的內容，對未來的發展，會產生很大的啟發。

可以肯定的說，世道越不理會歷史殷鑑，歷史教室越不受重視，世界必然更變亂交織。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

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