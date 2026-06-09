陳漢源 - 以言建立孩子︱直資育材

「爸爸，你還記得我們一起去學打羽毛球嗎？」每次拿起球拍，小兒子總會笑着問我。那一刻，我知道，這段回憶已牢牢刻在我們父子心中。

教養孩子用正確言語

那次訓練班之後，每次與小兒子打波，我都會問：「你還記得當初爸爸跟你一起去學打羽毛球嗎？」他總是笑着點頭。（示意圖）

幾年前，太太替我們報名參加康文署的親子羽毛球訓練班。結果只有我和9歲的小兒子獲錄取。我們都是「新手」——我中學體育課學過的技巧，早已忘光。10堂課、兩個半月，我們成了並肩學習的夥伴。

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課堂上，教練由淺入深教開球、步法，氣氛熱鬧。然而，有一對父女深深吸引了我——不，是刺痛了我這個教育工作者的神經。那位爸爸對女兒要求極高，每次她做不到便當眾責罵：「你有冇聽教練點講？」「隻手喺邊度？」「有冇帶眼嚟上堂？」小女孩低着頭，一聲不吭。

我當了20多年教育工作者，心裏立刻響起警號。如果我是那個女孩，我會覺得自己「無能」、「無用」。父母的每一句話，都在悄悄塑造孩子的自我形象。用字不當，摧毀的不止是一堂課的氣氛，而是孩子的自信與價值。

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我並非主張不責備孩子。管教是必須的，但關鍵在於「用字」。與其說「你有冇帶眼」，不如說「請你專心望住教練嘅示範」；與其說「你點解咁蠢」，不如說「我哋一齊再試多次呢個步驟」。同一份心意，換個說法，就能建立而非摧毁。

那次訓練班之後，每次與小兒子打波，我都會問：「你還記得當初爸爸跟你一起去學打羽毛球嗎？」他總是笑着點頭。那段一起做新手、一起流汗的日子，成了我們獨一無二的回憶。

各位家長，教養孩子，正是要使用正確的言語與用詞，讓他們在愛中成長，將來才能在正確的道路上繼續建立自我。那位爸爸的責罵，或許出於愛，但錯誤的用字只會讓孩子偏離自信的軌道；而我們每一次溫馨的提點與鼓勵，都在為孩子鋪設一條穩妥的路。

《聖經》教導我們：「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離（箴言22:6）。」但願我們每一天的一言一語，都能成為孩子路上的光，引導他們一生穩步前行。

文：陳漢源

本欄由香港直接資助學校議會校長撰寫；本文作者為大埔三育中學校長。

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