Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

楊映輝 - 「長城文化節」 師生攜手共築「新長城」︱津中樂道

知識轉移
更新時間：15:00 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-08 HKT

為響應教育局「心繫家國」聯校國民教育活動，香港道教聯合會圓玄學院第二中學（下稱圓玄二中）於本學年推出「萬里長城：從國土安全到總體國家安全觀的體現」跨科專題學習計劃。計劃的高潮活動——「長城文化節」於今年5月舉行，以嘉年華形式展示學習成果。

跨科專題學習計劃

為響應教育局「心繫家國」聯校國民教育活動，香港道教聯合會圓玄學院第二中學（下稱圓玄二中）於本學年推出「萬里長城：從國土安全到總體國家安全觀的體現」跨科專題學習計劃。（作者提供）
為響應教育局「心繫家國」聯校國民教育活動，香港道教聯合會圓玄學院第二中學（下稱圓玄二中）於本學年推出「萬里長城：從國土安全到總體國家安全觀的體現」跨科專題學習計劃。（作者提供）

文化節的啟動禮上，學校很榮幸邀請到香港教育大學胡少偉博士擔任主禮嘉賓，胡博士旁徵博引以「認識萬里長城，說好長城故事」為題發表演說，讓同學明白長城是最具代表性的中國古代建築，象徵中華民族自強不息的精神。

延伸閱讀：林佩儀 - 三心體育教育 決心、恆心與窩心｜津中樂道

「跨科協作」模式是長城文化節的亮點，各科組將國家安全教育與國民教育元素融入課程，於禮堂展現教學成果。

在展覽中，理科及STEAM各科通過3D打印投石機，探究拋體力學及物料分析，剖析古代工程與軍事智慧；人文及藝術學科結合中外歷史比較、山水畫創作與音樂賞析深化文化底蘊；商科探討興建長城的資源調配與經濟效益；語文科涵蓋演講與文學創作；體育科更以新興運動「雪合戰」模擬守城戰術。各遊戲攤位內容涵蓋建築科技、糧食安全、文化傳承，學生全方位領略總體國家安全觀。

延伸閱讀：黃敬珊 - 愛禮信劇社 齊心與承傳｜津中樂道

此外，家長教師會亦鼎力支持，設立「茶藝攤位」，讓同學在品茗中感受傳統中華文化的韻味。

文化節踏入第三天，迎來60多名來自香港道教聯合會圓玄幼稚園（富善邨）的師生到訪參觀。跨校交流意義深遠，是「大手牽小手」文化傳承。圓玄二中的同學化身為「文化小導師」，親切地向幼稚園學生介紹萬里長城的壯麗。

該跨科學習計劃及長城文化節的圓滿舉行，印證了圓玄二中在推動國民教育上的用心與創新。通過跨學科有機連結，將「總體國家安全觀」的宏大概念，轉化為看得見、摸得着的學習體驗。

文：楊映輝 

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為香港道教聯合會圓玄學院第二中學校長

本文原標題為〈「長城文化節」融會學科智慧師生攜手共築「新長城」〉

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
菲律賓7.8級地震︱至少5傷多棟建築物倒塌 海嘯抵印尼3地︱有片
01:16
菲律賓7.8級地震︱至少15死逾200傷 最高約1.4米海嘯︱持續更新
即時國際
45分鐘前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
1小時前
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
特朗普接受NBC訪問時，不滿主持人提問內容拆下收音咪提早離開。NBC《MEET THE PRESS》
特朗普受訪大怒即場除咪離場 斥主持人「不是騙子就是蠢貨」︱有片
即時國際
3小時前
黎志偉攝
天文台早上5時取消黃雨警告 一度掛紅雨2.5小時 今明料雨勢仍頗大
突發
10小時前
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
影視圈
6小時前
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
旅遊
2026-06-07 10:30 HKT
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-07 13:00 HKT
「TVB旅遊達人」梁芷珮贈父親千呎大屋 曝光收樓影片豪包爸爸全屋傢俬電器顯孝心
「TVB旅遊達人」梁芷珮贈父親千呎大屋 曝光收樓影片豪包爸爸全屋傢俬電器顯孝心
影視圈
5小時前
胡楓演唱會2026｜94歲修哥開騷破紀錄 紅館設十圍酒席群星到賀 曾志偉預約胡楓百歲個唱再做嘉賓
胡楓演唱會2026｜94歲修哥開騷破紀錄 紅館設十圍酒席群星到賀 曾志偉預約胡楓百歲個唱再做嘉賓
影視圈
18小時前