楊映輝 - 「長城文化節」 師生攜手共築「新長城」︱津中樂道

為響應教育局「心繫家國」聯校國民教育活動，香港道教聯合會圓玄學院第二中學（下稱圓玄二中）於本學年推出「萬里長城：從國土安全到總體國家安全觀的體現」跨科專題學習計劃。計劃的高潮活動——「長城文化節」於今年5月舉行，以嘉年華形式展示學習成果。

跨科專題學習計劃

為響應教育局「心繫家國」聯校國民教育活動，香港道教聯合會圓玄學院第二中學（下稱圓玄二中）於本學年推出「萬里長城：從國土安全到總體國家安全觀的體現」跨科專題學習計劃。（作者提供）

文化節的啟動禮上，學校很榮幸邀請到香港教育大學胡少偉博士擔任主禮嘉賓，胡博士旁徵博引以「認識萬里長城，說好長城故事」為題發表演說，讓同學明白長城是最具代表性的中國古代建築，象徵中華民族自強不息的精神。

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「跨科協作」模式是長城文化節的亮點，各科組將國家安全教育與國民教育元素融入課程，於禮堂展現教學成果。

在展覽中，理科及STEAM各科通過3D打印投石機，探究拋體力學及物料分析，剖析古代工程與軍事智慧；人文及藝術學科結合中外歷史比較、山水畫創作與音樂賞析深化文化底蘊；商科探討興建長城的資源調配與經濟效益；語文科涵蓋演講與文學創作；體育科更以新興運動「雪合戰」模擬守城戰術。各遊戲攤位內容涵蓋建築科技、糧食安全、文化傳承，學生全方位領略總體國家安全觀。

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此外，家長教師會亦鼎力支持，設立「茶藝攤位」，讓同學在品茗中感受傳統中華文化的韻味。

文化節踏入第三天，迎來60多名來自香港道教聯合會圓玄幼稚園（富善邨）的師生到訪參觀。跨校交流意義深遠，是「大手牽小手」文化傳承。圓玄二中的同學化身為「文化小導師」，親切地向幼稚園學生介紹萬里長城的壯麗。

該跨科學習計劃及長城文化節的圓滿舉行，印證了圓玄二中在推動國民教育上的用心與創新。通過跨學科有機連結，將「總體國家安全觀」的宏大概念，轉化為看得見、摸得着的學習體驗。

文：楊映輝

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為香港道教聯合會圓玄學院第二中學校長

本文原標題為〈「長城文化節」融會學科智慧師生攜手共築「新長城」〉

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