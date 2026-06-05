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港大同學會書院 廿載校慶展成果 ︱專訪

知識轉移
更新時間：12:24 2026-06-05 HKT
發佈時間：12:24 2026-06-05 HKT

適逢港大同學會書院創校20周年，該校舉辦了一系列慶祝活動，例如早前圓滿結束的20周年開放日，便吸引逾5200人參與。開放日主題呼應校訓「明德惟志，格物惟勤」，副校長林祖鵬表示，「我們將活動中心布置成機場，展示學生過去一年遍及內地、歐洲以至非洲等15個地區的境外學習成果。」

聯校音樂會連繫社區

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聯校音樂會連繫社區

此外，於5月18及19日在西九文化區戲曲中心舉行的中小學聯校音樂會，亦是20周年慶祝活動之一。音樂會上，港大同學會小學和港大同學會書院的聯合管樂隊和合唱團一起奏唱歌曲，且以「五行」為主題，呼應書院「東西文化結合」的辦學基石。在舞台演出前，學生更在中庭公開表演，使藝術連結社區。

周年慶祝重頭戲是將於本月21至27日舉行的蒙古戈壁越野挑戰，這亦是「ABLE」企劃的延伸項目。屆時由副校長楊繼文（大圖後排左三），帶領8名16歲或以上學生、1名老師及3名家長，遠征蒙古戈壁250公里超級馬拉松。陳馨希望學生征服戈壁後，未來可征服其他挑戰，體驗冒險精神。

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記者：蘇麗珊 攝影：葉偉豪 部分圖片：受訪者提供

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