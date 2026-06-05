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港大同學會書院 「CASTLE」企劃 自選課程燃學習熱情︱專訪

知識轉移
更新時間：11:47 2026-06-05 HKT
發佈時間：11:47 2026-06-05 HKT

位於南區的直資中學港大同學會書院，今年慶祝20周年校慶。創校至今，學生的公開試成績優異，更曾誕生文憑試狀元。校長陳馨分享該校辦學特色時，就談到「選擇」和「平衡」，包括透過一系列校本企劃，讓學生「選擇」課程；亦鼓勵學生接觸大自然，遠離電子產品，從中「平衡」身心。陳馨強調，「學生在手機年代成長，我們反而更重視他們的個人發展。」

推雙軌制 迎不同需要

「當學生可以為自己修讀的課程作出選擇時，感到有自主權，自然會更用心學習。」陳馨表示，該校於2020至21年度起，在中一及中二推行由副校長趙磊負責的「CASTLE」企劃，學生除了學習傳統學科，更可在創意藝術、體育、科技及生活教育4大範疇中，選擇不同課程，打破傳統課堂框架。她指，計劃旨在讓學生在必修科以外，按個人興趣作更深、更廣的延伸學習。為配合時代步伐，「CASTLE」的課程亦會轉變，例如科技課程由昔日以編程為主，逐漸轉向機械人學（Robotics）；校方更將「數據素養」列為初中其中一個學期的必修科，期望所有學生均具備基本的數據分析能力與科技素養。

延伸閱讀：星島辯論︱亞軍港大同學會書院：首踏伊館台板「有圓夢的感覺」

「CASTLE」這種「有選擇」並以興趣為主導的模式，成功燃點了學生的熱情，中五學生陳晞爾便是最佳例子。他在初中透過「CASTLE」，接觸音樂與科技結合的課程後，發展出濃厚興趣，早前更一手包辦曲、詞、編、監，創作出首支廣東歌，並於串流平台上架。副校長林祖鵬（大圖後排右三）補充，「高中雖無音樂選修科，但我們透過『North Star Program』支援他修讀相關的校外課程。」陳馨亦指，校方更提供演出平台，讓陳晞爾展現才能，使他對音樂的熱情得以延續，並發展成未來路向。

除「CASTLE」外，該校於2024年起推行雙軌制，在中學文憑試（DSE）以外，引入國際高級程度考試（IAL），給予高中生多一個學制選擇。林祖鵬指，現時約有15%學生選擇IAL課程。他解釋，此舉除滿足部分同學海外升學的需求，更重要是照顧不同學術導向的學生。「我們期望DSE能照顧學術發展較全面的學生，而IAL則適合專門研究能力較強的同學，兩者互相補足。」校方更透過學術分享會及生涯諮詢，積極協助學生及家長作出明智選擇。

延伸閱讀：陳晞爾《時光刻下的我》 圓夢擔綱音樂製作人

走出課室 培養好奇心

該校學生除「有選擇」地學習外，在人工智能（AI）時代下，亦學會平衡身心。陳馨續指，面對AI主導的世代，學校在疫情後積極推動「ABLE（Adventure-based Life Education）」企劃。「希望『ABLE』企劃可以成為學生的平衡力量。」該企劃的活動全是走出課室，接觸大自然。活動內容包括中一生參與4日3夜的「無手機營」，透過歷奇、攀石、獨木舟等活動跳出舒適圈；中二、三到北京、南京等地交流；中四的新加坡交流團，特意安排在植物園的「1小時無手機獨處時間」；中三至中五學生在暑假，則參與20天澳洲探索自然之旅；還有「香港街馬」、「毅行者」等活動。陳馨補充，希望藉此培養學生的冒險精神與好奇心，鍛煉他們的體魄及身心靈韌性，並在真實互動中與朋輩建立連繫。

在科技急速發展下，學校未來的角色是怎樣？陳馨總結道，「現代學生在手機年代成長，我們反而更重視他們的個人發展。只要他們對學習保持好奇心及人文素養，便能自然地善用科技協作。學校正致力為學生取得平衡，不側重於AI等科技，同時重視人文科學及語文學習，助他們面對未來科技急速變化的時代。」

記者：蘇麗珊 攝影：葉偉豪 部分圖片：受訪者提供

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