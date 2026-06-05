劉筱玲 - 我想和親愛的老師們說丨快樂家庭

我想說：你相信每個孩子都一定有他的潛能嗎？只要找到興趣，任何孩子都可以是天才。

興趣成為學習動力

我想說：老師是一個知識的傳遞者、答案的提供者、成績的評核者嗎？在這個未知的年代，老師要帶動提問和討論的文化，知識在討論和實踐中才能演變成智慧。（AI 生成示意圖）

我想說：預早擬定的教學進度是你的指標嗎？追上教學進度真的那麼重要嗎？

我想說：你的教室是一個平安、自由、友善的園地嗎？你的教室應該是你和學生們都喜歡逗留和懷念的地方。

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我想說：你真的了解你班裏的每個孩子嗎？每個孩子都是獨一無二的，不能比較，不容輕視，需要你去扶助和栽培。

我想說：你真的會聆聽孩子的說話嗎？你能聽懂他們的想法、困惑和疑問嗎？

我想說：你明白功課、測驗和考試是為了幫助孩子學習嗎？不是用來打擊孩子的興趣和信心的。

我想說：如果你的班裏有30個學生，你是否要有30種教學的方法呢？

我想說：老師是一個知識的傳遞者、答案的提供者、成績的評核者嗎？在這個未知的年代，老師要帶動提問和討論的文化，知識在討論和實踐中才能演變成智慧。

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我想說：你相信老師講得越多、孩子學得越少嗎？要培養孩子成為一個學習的主動者，讓興趣成為學習的動力，老師要營造以探索為主的環境，盡量不提供答案，一同去探究。

我想說：今天我們栽培的不止是人才，更重要的是人品。無論科技如何先進，優良的品德，做人的道理，與人相處並溝通的能力，好的習慣和態度，永遠是最重要的關鍵。

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文：劉筱玲

作者為保良局蔡繼有學校創校總校長，60年教育路上，培育子女無數。

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