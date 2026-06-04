Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林溢欣 - 大學夢｜中新學林

知識轉移
更新時間：12:30 2026-06-04 HKT
發佈時間：12:30 2026-06-04 HKT

中大之於我，是家，但不止是家。中七那年，湊熱鬧到了中大開放日，見證過山城之大，也見識到未圓湖的秀麗迷人。那曲曲折折的橋從湖畔一直延伸到我腦中，讓我深深相信，大學該是這個模樣。放榜後考得佳績，也沒有想過港大，只在中大政政和中文系兩者之間有過掙扎，後來填了後者，也許多多少少因為那朱紅的獅子亭、曲折的橋，還有迷人的山水。

快樂時光

最深刻的一次，應該是畢業後電視台找我拍節目解說中文，再一次踏足那翠綠的湖邊。陽光普照的中午，荷葉相依，曲折的橋人影寥寥，山城依舊是同一模樣。（資料圖片）
最深刻的一次，應該是畢業後電視台找我拍節目解說中文，再一次踏足那翠綠的湖邊。陽光普照的中午，荷葉相依，曲折的橋人影寥寥，山城依舊是同一模樣。（資料圖片）

中大3年如火光一閃，時間多花在山上，上課在聯合，住宿也在聯合。春霧之時，宿舍對出的行人道一片白茫茫，是遠離俗世的勝地。讀書也好，玩樂也好，都不及找個地方靜靜地坐上一個下午。3年之後，考上了研究院，又在中大待上了兩年。特別愛到圖書館，找一個近窗的位置，我在案頭寫論文，烽火台掛上橫額，學生會幹事叫嚷着，遠處另一些人手持課本，悠閒地閒步，整個畫面就是對於大學原有的想像。

延伸閱讀：林溢欣 - 我們的中文科｜中新學林

通宵玩樂過，也在百萬大道見證過校慶，留下很多記認，但不再是刻下，彷彿曾經擁抱的過去太過虛無，沒有了支撐的重量。我愛中大，因為這個地方培育了我，與其說是培育，倒不如說中大給過我一段沒有雜音的歲月。中大的校巴，搖晃過很多未能開花結果的思緒；中大的大，容納了很多青葱年少時的悲喜。踏進社會之後，地方大了，卻已無處可藏。

學有所成，離巢四散。但飛得再高再遠，也不及家的熟悉。後來我在中大成立獎學金，多次回去，與副校長時有接觸。臨近新年之時，我送上小小心意，副校長說我太客氣了，我覆她中文人重視「飲水思源」四字，她說：「校對一下，中大人啊。」

延伸閱讀：林溢欣 - 接受自己｜中新學林

後來我想起，5年時光，經過未圓湖的次數屈指可數。最深刻的一次，應該是畢業後電視台找我拍節目解說中文，再一次踏足那翠綠的湖邊。陽光普照的中午，荷葉相依，曲折的橋人影寥寥，山城依舊是同一模樣。

努力讀書，因為大學該是每一個人最快樂的時光。我想找一個更深刻的形容，但想來想去，還是快樂兩字最為貼切。如果說，生命的本質不過是與現實的抗衡，那麼4年大學該是你可以揚起嘴角放下世俗的唯一時光。

時光遠去，我腦海仍然是那曲折的橋，彎彎曲曲卻有條不紊地引導我回到曾經的快樂。這段快樂時光，是值得花上時間去追求的。有目標地讀書，讀書就甘苦參半了。

電郵：[email protected]

文：林溢欣 

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

 

最Hit
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 曾男持燒味飯即席開餐 DNA報告或送瑞典證Lily關係
02:32
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 關女稱「內心安穩」對事件有信心 DNA報告或送瑞典證Lily關係
突發
4小時前
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
生活百科
22小時前
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
02:32
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
社會
18小時前
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
即時中國
2026-06-03 12:24 HKT
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
影視圈
15小時前
東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 疑似涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論
東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 疑似涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論
影視圈
17小時前
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱
何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱
影視圈
15小時前
粉嶺公路3車相撞 小巴司機被困23人傷
00:34
粉嶺公路3車相撞 小巴司機被困23人傷
突發
3小時前
利智神隱2年罕現身尼泊爾見仁波切  顏值變異驚人回復巔峰狀態  收服李連杰管理廿億身家
利智神隱2年罕現身尼泊爾見仁波切  顏值變異驚人回復巔峰狀態  收服李連杰管理廿億身家
影視圈
4小時前