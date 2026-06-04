林溢欣 - 大學夢｜中新學林

中大之於我，是家，但不止是家。中七那年，湊熱鬧到了中大開放日，見證過山城之大，也見識到未圓湖的秀麗迷人。那曲曲折折的橋從湖畔一直延伸到我腦中，讓我深深相信，大學該是這個模樣。放榜後考得佳績，也沒有想過港大，只在中大政政和中文系兩者之間有過掙扎，後來填了後者，也許多多少少因為那朱紅的獅子亭、曲折的橋，還有迷人的山水。

快樂時光

最深刻的一次，應該是畢業後電視台找我拍節目解說中文，再一次踏足那翠綠的湖邊。陽光普照的中午，荷葉相依，曲折的橋人影寥寥，山城依舊是同一模樣。（資料圖片）

中大3年如火光一閃，時間多花在山上，上課在聯合，住宿也在聯合。春霧之時，宿舍對出的行人道一片白茫茫，是遠離俗世的勝地。讀書也好，玩樂也好，都不及找個地方靜靜地坐上一個下午。3年之後，考上了研究院，又在中大待上了兩年。特別愛到圖書館，找一個近窗的位置，我在案頭寫論文，烽火台掛上橫額，學生會幹事叫嚷着，遠處另一些人手持課本，悠閒地閒步，整個畫面就是對於大學原有的想像。

延伸閱讀：林溢欣 - 我們的中文科｜中新學林

通宵玩樂過，也在百萬大道見證過校慶，留下很多記認，但不再是刻下，彷彿曾經擁抱的過去太過虛無，沒有了支撐的重量。我愛中大，因為這個地方培育了我，與其說是培育，倒不如說中大給過我一段沒有雜音的歲月。中大的校巴，搖晃過很多未能開花結果的思緒；中大的大，容納了很多青葱年少時的悲喜。踏進社會之後，地方大了，卻已無處可藏。

學有所成，離巢四散。但飛得再高再遠，也不及家的熟悉。後來我在中大成立獎學金，多次回去，與副校長時有接觸。臨近新年之時，我送上小小心意，副校長說我太客氣了，我覆她中文人重視「飲水思源」四字，她說：「校對一下，中大人啊。」

延伸閱讀：林溢欣 - 接受自己｜中新學林

後來我想起，5年時光，經過未圓湖的次數屈指可數。最深刻的一次，應該是畢業後電視台找我拍節目解說中文，再一次踏足那翠綠的湖邊。陽光普照的中午，荷葉相依，曲折的橋人影寥寥，山城依舊是同一模樣。

努力讀書，因為大學該是每一個人最快樂的時光。我想找一個更深刻的形容，但想來想去，還是快樂兩字最為貼切。如果說，生命的本質不過是與現實的抗衡，那麼4年大學該是你可以揚起嘴角放下世俗的唯一時光。

時光遠去，我腦海仍然是那曲折的橋，彎彎曲曲卻有條不紊地引導我回到曾經的快樂。這段快樂時光，是值得花上時間去追求的。有目標地讀書，讀書就甘苦參半了。

電郵：[email protected]

文：林溢欣

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<