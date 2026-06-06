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鄭芷琪 - 不需改變 只要微調︱家長教室

知識轉移
更新時間：18:00 2026-06-06 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-06 HKT

人到中年，養育孩子幾年或10幾年後的今日，不知道大家曾否想過：「如果我的生活可以……就好了！」然後，我們就會被生活的角色、責任打敗，歎口氣之後，又繼續營營役役的生活了。

渴望的生活

如果以微調生活出發，我們能否在一星期中抽出一天放半天假，然後去享受陽光與咖啡？（示意圖）
如果以微調生活出發，我們能否在一星期中抽出一天放半天假，然後去享受陽光與咖啡？（示意圖）

當我們渴望着不一樣的生活時，有否記得：「育有一子一女，放工後相夫教子，一家樂也融融！」也曾是我們夢寐以求的，或許只是樂也融融被頭昏腦脹取代了吧。

延伸閱讀：凌婉君 - 談心時 父母要全心傾聽︱家長教室

每當浮現「渴望的生活」時，我就會想：「當下的生活是否也曾是我追求的呢？」

是否當我找到「理想生活」之後，過了一陣子，我又會望向別處，別有所求呢？或許每種生活都有利有弊，無一完美，但所謂「坐這山，望那山，一事無成」，如果我們只着眼於現在的不足，我們就會忘記欣賞當前的美好了。

我相信現時的生活，或許真的有不少「沙石」，面對當下，有時我們很希望可以作出轉變，但其實人到中年，現實生活有很多拉扯，要作出大改變的確不易，其實比起改變生活，可能微調生活更適合我們。

延伸閱讀：鄭蕙珊 - 原來孩子一直在看你！家長避免1行為 可令子女學會包容｜家長教室

如果我想：「可以有多點me time，於陽光下喝着咖啡、看本書就好了。」但其實每天有陽光的時間都在工作，日落後回到家就要照顧家庭、照顧孩子，我們難於有這樣的生活。

如果以改變生活的想法着手，可能我們要辭職，可能我們要轉職，但牽一髮而動全身，接着要考慮的就是供樓壓力，接着我們就舉手投降，結果又回到原點。

如果以微調生活出發，我們能否在一星期中抽出一天放半天假，然後去享受陽光與咖啡？

有時，我們連調整的勇氣、動力都未有，談何改變？趁我們還有能力（體力、心力），大家不妨放低「遙遠的盼望」，同時拾起「眼前的機會」，一起微調生活，享受當下。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

文：鄭芷琪 

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為鄭芷琪姑娘。

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