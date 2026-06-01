楊佩珊 - 不要小看你年輕︱教評心思

復活節假期後的第一個早會，校長手持一束手工花束，緩緩站到台上。那一刻，禮堂裏的喧囂漸漸沉澱下來。她微笑着，鄭重宣布——一顆彗星誕生了。中五級陳鎧澄同學，代表香港武術代表隊出戰「第十屆世界青少年武術錦標賽」，在強手如雲的國際賽場上勇奪一金一銅，為港爭光。

鎧澄與隊友合力贏得女子青年組對練金牌，並在個人項目女子青年組南拳中摘下銅牌。這兩年一度的賽事，是全球最高級別的青少年武術盛事，今屆匯聚了78個國家及地區、超過600名精英運動員。香港代表隊最終高踞獎牌榜首位，成績舉世矚目。鎧澄以精湛技術與沉穩發揮，充分展現羅陳楚思不屈不撓的鬥志。

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然而，光榮背後是日復一日的汗水與取捨。作為全職運動員，鎧澄每天傍晚完成訓練，筋疲力盡卻從不言累。晚飯後，她不是休息，而是打開課堂錄影，一邊回看一邊自習。要在學業與訓練之間取得平衡，絕非易事。幸好，學校一直全力支援——除了在課堂及測考上為她特別規劃，還提供課堂錄影、獎學金、補習及課後輔導。這一切都成為她最堅實的後盾，與她並肩追夢。

鎧澄的成功，意義遠不止於獎牌。每一個發光的生命，都能成就他人。校長與全體師生為她的佳績感到自豪，但更深刻觸動大家的，是她背後付出的汗水與那份永不放棄的毅力。

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校長曾分享：「每當我在校長室工作至夜闌人靜，感到疲憊或孤單時，只要想起鎧澄，就會知道自己並不孤單。教育的路上，原來有很多人一同在奔跑。」鎧澄的堅持，像一盞燈，點亮了身邊的人。她的勇氣與專注，不僅激勵同學勇於追夢，也深深鼓舞了正面對重重教育挑戰的老師，甚至校長本人。

教育的本質，從來不限於老師教導學生。有時候，學生的堅韌與追求卓越的精神，反過來能深深激勵老師。鎧澄用她的生命，照亮了我們每一個人的心。

讓我們重新看見，教育最動人的力量，正是生命影響生命。不要小看你年輕，因為一個年輕的生命，足以改變許多生命。鎧澄的故事就是最好的證明——當一個年輕人全力以赴地發光，她的光芒可以照得很遠很遠。

文：楊佩珊

作者為仁濟醫院羅陳楚思中學校長、教育評議會執委。

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