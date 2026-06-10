歐本 - 《世界的王蒙》 中國作家王蒙的世界足跡｜書識世界

上周末在一間書店裏，我無意間瞥見一本書，封面上有一個我熟悉的名字——王蒙。對於香港讀者來說，王蒙的名字或許不算陌生，但也未必熟悉。他是中國「人民藝術家」稱號的獲得者，寫過《組織部來了個年輕人》、《活動變人形》，在內地文壇享有極高聲譽。

《世界的王蒙》

當我細細翻閱這本《世界的王蒙》的時候，才發現這不僅是一本關於王蒙的書，也是一部關於「中國當代文學如何走向世界」的珍貴記錄。它用詳實的史料與生動的文壇軼事，講述「人民藝術家」王蒙70年創作生涯中，如何與全球70多個國家、近30種語言的讀者和學者進行深度對話。從美國愛荷華大學的國際寫作計劃，到馬來西亞的花蹤文學講座；從白俄羅斯明斯克的詩歌朗誦現場，到菲律賓馬尼拉灣的華人讀者沙龍——書中呈現的是一個從容自信的中國作家，用文學與世界平視交流的真實圖景。

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令我驚喜的是，書中有專章講述王蒙與香港的文化淵源。原來，在王蒙的世界文學地圖上，香港並非一個匆匆路過的座標，而是最親切的另一半：香港作家聯會作為兩岸的廊橋，是王蒙每逢來港必赴的「老地方」。2003年12月，金庸與王蒙在三聯書店展覽廳對談《紅樓夢》，兩位文壇大師立論新穎、妙語連珠，為香港讀者留下了一段文壇佳話。10年後，他又與白先勇同台，暢論「全球化下華文文學的地位」。余光中、金耀基、鄭愁予、聶華苓……這些在香港交匯的華人文學光影裏，王蒙從未缺席。2016年，他在香港中央圖書館以「放逐與奇緣——我的新疆16年」為題演講，坦言「沒有那個時候的王蒙，也不會有以後的王蒙」。

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在中國現代文學的版圖上，香港不僅是見證者，更是參與者和創造者；在中文與英文、傳統與現代之間，孕育出一種既屬於中國、又面向世界的獨特文學氣質。金庸的武俠小說、倪匡的科幻奇想、李碧華的詭譎愛情，深受全世界華文讀者的歡迎。而這本書中記錄的王蒙與金庸論劍、與余光中談詩、與白先勇品《紅樓》的諸多瞬間，也再一次證明：無論身處何地，華文文學的血脈始終相通，而這份相通，恰恰是與世界對話的起點，而非終點。

文：歐本

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