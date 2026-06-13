口語正字｜走盞VS走趲VS走棧 邊個寫法先啱？｜語文探驪

在日常對話中，「走盞（zaan2）」的用例並不少見，例如「點走盞」、「有冇得走盞」。若追本溯源，其正字應為「趲」。然而在現今報章、社交媒體中，「盞」或「棧」卻更為常見。

「趲」與「盞」意思並不相同

「趲」與「盞」的意思並不相同。示意圖

「趲」字古已有之。根據《廣韻》和《集韻》，其義可作「逼使走也」，即逼促人移動、趕使前行；此外，「趲」亦常見於表示位置挪動的用法，如「趲座」、「趲位」，都是把原有位置騰挪、移開，讓出空間的意思。

由此可見，「趲」的語義核心，包含了在受阻或受限情況下，設法移動、逼近、挪過去的意思。現代漢語中，「趲過去」便是表示雖有阻滯，仍設法擠過、移過，與此正可互相參照。

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然而，在實際書寫層面，其使用頻率已明顯下降。根據筆者於2021年11月至2025年11月共5年香港報刊數據統計，「走趲」僅出現11次，「走棧」8次，而「走盞」則高達122次，顯示「走盞」已成為當今主流寫法。

從構詞角度看，「走趲」可理解為動詞性結構，其中「走」是主要動作，「趲」則補充其移動方式或狀態，表示逼身移動、挪動而過。若以「趲座」、「趲位」、「趲過去」等用法參照，便可見「趲」所保留的是一種使位置改變、使身體移開、在限制中前移的動態語義。因此，「走趲」整體所表示的，不是抽象的「周旋」，而是較具體地指仍可移動、仍可騰挪、仍有辦法通過或脫開。

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相對而言，「走盞」與「走棧」只是現代較通行的借字寫法。「盞」本指杯盞，「棧」本指棚架、棧道，兩者本義都與移動無關，也不具「逼使走」或「挪位」的語義內容。因此，在「走盞/走棧」這些寫法中，後一字主要起記音作用，而不再承擔本字「趲」原有的語義提示功能。

也就是說，現代書寫中的「走盞」，其實仍對應口語中的「走趲」；不過，由於「盞」字較為常見，讀者較熟悉，書寫與輸入時也較方便，久而久之便更趨流行，而本字原來的語義線索，亦隨之變得不那麼明顯。

文：香港中文大學商學院一年級學生曾安琪

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

本文標題原為〈談「走趲」〉。

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