陳卓禧 - 升起的不止是國旗｜卓言絮語

陣陣笑聲與掌聲從活動室「創識坊」裏傳來。國旗護衛隊的同學圍成一圈，與民青局麥美娟局長交流，大家七嘴八舌地分享着日常訓練的甜苦。在座不少同學來自學警預備訓練或紀律部隊課程，加入相關部隊服務社會是他們的心願，「香港青年沒法參軍，我就加入警隊」。

看到香港的前途

在座不少同學來自學警預備訓練或紀律部隊課程，加入相關部隊服務社會是他們的心願。（圖片來自民政及青年事務局）

國旗護衛隊，就是磨練心智的大熔爐。麥局長笑言，每次在台下觀看回歸紀念和國慶升旗儀式，心裏總捏一把汗，默念「千萬別出事」。這份與升旗手同頻共振的緊張感，引來全場共鳴。有同學坦言曾在儀式中走錯步伐，慌亂中幸得師兄指點，學會深呼吸、踏碎步找回節奏。眾目睽睽下不容有失，出錯亦要冷靜應對。

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「這種環境下培養出的抗壓與應變能力，正是未來職業生涯不可或缺的素質」，局長勉勵隊員。

這份心志也轉變了同學的人生軌跡。當司機的嘉俊放下書包多年，某次熱心為乘客搬行李，換來那位退休警察的鼓勵：「不如投考警隊，為社會服務更多。」這讓他猛然醒悟，不甘就此一生，於是毅然重返校園。入國旗護衛隊後為達標準，他常在天黑後留校加操，還在不到一年內增加近20公斤體重。嚴格的要求和訓練，不但增長了體能、信心，還重新掌握了人生方向盤。

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同樣在制服中找到力量的，還有修讀幼教的曉彤。在兒童家舍長大的她受過許多恩惠，一直希望能回饋社會。從港專國旗護衛隊創立之初就加入，如今已達4年，她笑言當初連左右都分不清，現在已成為獨當一面的師姐，更以導師身份到中學教導步操與升旗。從受助到助人，從迷惘新手到傳承使命，曉彤在護衛國旗的責任感中找到了信念。

冉冉升起的國旗背後，凝聚的不僅是愛國情懷，更是年輕人的成長與蛻變。從這群立志守護香港的青年身上顯現的堅毅與擔當，我看到香港的前途。

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文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

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