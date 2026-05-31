朱啓文 - 由劉春杰版畫 到那些年的青春印記︱視藝師語

3月下旬到一新美術館，聽中國版畫家劉春杰與香港版畫家的對談，回顧兩地版畫創作的歷程。劉剛退休，笑稱是次展出為其青年時期的創作，實青春印記也。香港版畫家呂慧珠則提到當年台灣版畫家廖修平來港主持工作坊，促成香港版畫協會成立於1976年，至今已50年了！

中小學創作展

自2006年，教育署美工中心由北角百福道遷到九龍塘，並名為「教育局九龍塘教育服務中心」。（圖片來自教育局）

上世紀七八十年代，版畫教育很興盛，教育署美工中心辦了不少培訓課程，並舉行學生版畫創作展。是時我就讀銘賢書院，參加美術學會的版畫班，學習木刻版畫、絲印等。

延伸閱讀：梁崇任 - 視藝課融入1元素 學生覺察情緒：感到前所未有的平靜 ｜視藝師語

中四時選修美術與設計科，一班同學跟隨馬桂綿老師到百福道美工中心，參觀「會考」作品展，那是展出對上一屆考生的傑作，供來者參考。展品還包含中小學各級的學生創作，初名「中小學創作展」。

翌年中五會考後，據知考生作品於評分後全部銷毀，為免「甩底」，美工中心的同工邀請一些友好學校提交上屆考生作品，我也給馬老師「徵召」，重做交卷。

1982年，我在教育學院畢業，到一間肢體弱能學童學校當美術教師，該校首次開辦會考課程，為了讓學生親自看看同齡學生作品，我帶他們到美工中心觀展。

是時中心沒有升降機，最吃力的是「搬運」輪椅使用者，我們着學生捉穩梯間扶手或坐在椅上，然後合力搬輪椅，再抬學生登樓坐回輪椅上，有點吃力。其後，督學楊懷俸告訴我：「將來在九龍塘大樓展出，有升降機的。」

延伸閱讀：陳國棟 - 靈育、美育及藝術跨領域探索（7）︱視藝師語

2000年後，隨着教育局的大樓落成，設有專屬的展覽廳，在寬敞的空間，充足的照明，呈現學生多元的創作，我也常常帶學生來參觀，參觀後還在平台的小賣部，一邊小吃，一邊交流，實屬賞心樂事。

今年適逢「學生視覺藝術作品展」金禧紀念，藝術教育組4月在大會堂舉辦展覽，展品紛陳；5月還辦了藝術教育研討會，探討藝術教育的方向。半世紀一晃便過，相信不少莘莘學子經歷或多或少的藝術氛圍，未必人人會當上藝術家，大家卻受惠於藝術的薰陶，開展寬闊的人生。

電郵：[email protected]

文：朱啓文

作者為香港美術教育協會前執委會成員、榮休校長。

原文標題為〈青春印記〉

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<