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林溢欣 - 我們的中文科｜中新學林

知識轉移
更新時間：18:00 2026-05-29 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-29 HKT

我們的中文科好像與我們越走越遠了。越來越追求實用性的考試制度，中文科顯然不再是以往可供想像、可存浪漫的載體。文言範文重入戰場，只怕愁悶氣氛更為濃烈。只是，從文言文到寫作能力，再到寫作卷的實用性文字，我們不能隨便否認中文科對於學生基礎能力的驗證作用。這是一堵通往大學的門，如果我們相信大學教育講求學生的自學、求真、思辨等能力，那麼中文科這一關口作為篩選的媒介，從論證能力、邏輯能力、書寫能力等實際意義而言，不能有失。

文章具備特定條件

這是一堵通往大學的門，如果我們相信大學教育講求學生的自學、求真、思辨等能力，那麼中文科這一關口作為篩選的媒介，從論證能力、邏輯能力、書寫能力等實際意義而言，不能有失。（AI 生成示意圖）
這是一堵通往大學的門，如果我們相信大學教育講求學生的自學、求真、思辨等能力，那麼中文科這一關口作為篩選的媒介，從論證能力、邏輯能力、書寫能力等實際意義而言，不能有失。（AI 生成示意圖）

讀中文有時不能強求答案，也不能強求劃一準則。我討厭也害怕學生問一篇文章具備甚麼「特定條件」就能取得5**。我可以答你「扣題 」、「文筆」、「立意」等詞語，但事實上每篇考生作品都是獨一無二，閱卷員只能依大方向作審視，很多時候某地方處理得不夠理想，但文筆補足，也就不影響取得高分。換言之，在追求標準答案的時代，中文還是容許有一點「人性的調整」，有好也有不好，但制度如此，不得強求。

延伸閱讀：林溢欣 - 接受自己｜中新學林

讀中文也不能單靠感覺。例如閱讀能力考問「結構分段」，有些同學純靠感覺動筆，不考慮作者文章的布局鋪排。其實，中文科是有跡可尋、有根有據的科目：長問題依靠文本證據，實用寫作依賴資料數據，一切一切並非鏡花水月不可捉摸。所以，學習、梳理、記錄、實踐、複習，中文科的所謂「沉浸過程」，說穿了還是你願意花上多少時間。

延伸閱讀：林溢欣 - 人生這道數學題（下）｜中新學林

近來我常想起以前寫過的一段話：「逃，逃、逃。世界本是荒涼，而我們又是這樣的微不足道。一門藝術，如何不被塵世價值所覆蓋，是我一直思考的問題。然而在逃的過程之中，我還學會抗爭。世俗和我，如何能潔身自好，如何能飄然出塵。荒涼的人生，像泡的一壺菊花，在人海中浮沉。如能加上數株紅玫，清麗還添上幾分微苦，這才不至於單調。你們這壺花剛泡好，還在盛放之中。將來也要遇上多少浮沉，然而沒有經歷，也就不免失去命定的責任。我們原是要這樣的歷經沖泡，才能有回甘的醞釀。這場大雨即將沖刷而至，如果不能逃避，那就選擇迎難而上。在絕望之時，再次想起一壺的花茶，淡黃的茶水之中，先有微苦，微苦之後的回甘，驟眼而至。」

願你們都學會飄然出塵、學會潔身自好。

電郵：[email protected]

文：林溢欣 

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

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