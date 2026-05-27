Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

凌婉君 - 談心時 父母要全心傾聽︱家長教室

知識轉移
更新時間：11:59 2026-05-27 HKT
發佈時間：11:59 2026-05-27 HKT

10歲的小女兒昨晚等待我回家，我感到她滿滿心事，悶悶不樂，好想與我分享。但我在家中忙得不可開交，邊忙邊問她：「女兒，你有甚麼事？可否與我分享一下？」她竟然抱怨：「跟你談心真的沒意思，你總是一邊做其他事一邊聽我說話，眼裏沒有我，我都不知你是不是在聽我說話。」

引導想法和感受

「取笑其他人的行為常是沒自信表現，我們做好自己就可以了。」小女兒給予媽媽一個大擁抱。（示意圖）
「取笑其他人的行為常是沒自信表現，我們做好自己就可以了。」小女兒給予媽媽一個大擁抱。（示意圖）

的確，我當時真的心不在焉地與小女兒交流，腦袋仍想着工作的事。這樣子往往讓自尊心極強的女兒產生反感而不想與我溝通。我們應如何傾聽子女說話？

延伸閱讀：鄭蕙珊 - 原來孩子一直在看你！家長避免1行為 可令子女學會包容｜家長教室

首先要有正確傾聽態度。「手」和「心」先要停，請父母放下正在做、正在想的事，注視對方，給孩子表達的時間與空間；然後「眼」要看，我們要仔細留意孩子的面部表情、說話的聲音、語調語氣、身體動作等所有非語言溝通；還要「耳」要聽，我們要專心傾聽孩子說話內容，更可按內容以簡短句子回應，如「你覺得明天上課會如何」、「同學話你是一位頑皮的學生你覺得憤怒嗎」，將孩子的想法和感受引導出來，讓他分享更多。

延伸閱讀：陳卓然 - 放下包袱 以好奇心與子女展開對話︱家長教室

最後，要表現你對他回應的興趣，如「我跟你想法是一樣」，來表示你想聽下去。

原來小女兒今天上英文堂時，老師請她在班上與其他同學進行角色扮演活動，但她太緊張，所以聲量太小，結果老師安排她回座。她覺得很沮喪。

「女兒，你為今天角色扮演不開心？」

「媽媽，我覺得好丟臉，同學都笑我了。」

「今天突如其來的活動，你能盡力表達，已經好了不起！我們可以一步一步來。」

「但有好多男同學笑我。」

「取笑其他人的行為常是沒自信表現，我們做好自己就可以了。」小女兒給予媽媽一個大擁抱。

小女兒感到媽媽在困難中與她談心，她在媽媽的愛中成長，同時也滋潤了媽媽的心。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

文：凌婉君 

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為凌婉君姑娘。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
23小時前
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
18小時前
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光 孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦 揸機與粉絲自拍展紳士風度
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
3小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
19小時前
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
旅遊
20小時前
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
影視圈
20小時前
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
食用安全
5小時前
05:23
星島申訴王 | 殯儀經紀稱被報夢「床邊指點揀靈堂」 家屬斥連串謊言：連姓氏歲數都寫錯
申訴熱話
4小時前
羅蘭兩個月前再跌傷身體狀況響警號 行動緩慢需工人攙扶 親解離巢真相：有嘢做都唔想退休
02:29
羅蘭兩個月前再跌傷身體狀況響警號 行動緩慢需工人攙扶 親解離巢真相：有嘢做都唔想退休
影視圈
14小時前
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
02:05
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
影視圈
2026-05-26 12:30 HKT