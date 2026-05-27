凌婉君 - 談心時 父母要全心傾聽︱家長教室

10歲的小女兒昨晚等待我回家，我感到她滿滿心事，悶悶不樂，好想與我分享。但我在家中忙得不可開交，邊忙邊問她：「女兒，你有甚麼事？可否與我分享一下？」她竟然抱怨：「跟你談心真的沒意思，你總是一邊做其他事一邊聽我說話，眼裏沒有我，我都不知你是不是在聽我說話。」

引導想法和感受

「取笑其他人的行為常是沒自信表現，我們做好自己就可以了。」小女兒給予媽媽一個大擁抱。（示意圖）

的確，我當時真的心不在焉地與小女兒交流，腦袋仍想着工作的事。這樣子往往讓自尊心極強的女兒產生反感而不想與我溝通。我們應如何傾聽子女說話？

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首先要有正確傾聽態度。「手」和「心」先要停，請父母放下正在做、正在想的事，注視對方，給孩子表達的時間與空間；然後「眼」要看，我們要仔細留意孩子的面部表情、說話的聲音、語調語氣、身體動作等所有非語言溝通；還要「耳」要聽，我們要專心傾聽孩子說話內容，更可按內容以簡短句子回應，如「你覺得明天上課會如何」、「同學話你是一位頑皮的學生你覺得憤怒嗎」，將孩子的想法和感受引導出來，讓他分享更多。

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最後，要表現你對他回應的興趣，如「我跟你想法是一樣」，來表示你想聽下去。

原來小女兒今天上英文堂時，老師請她在班上與其他同學進行角色扮演活動，但她太緊張，所以聲量太小，結果老師安排她回座。她覺得很沮喪。

「女兒，你為今天角色扮演不開心？」

「媽媽，我覺得好丟臉，同學都笑我了。」

「今天突如其來的活動，你能盡力表達，已經好了不起！我們可以一步一步來。」

「但有好多男同學笑我。」

「取笑其他人的行為常是沒自信表現，我們做好自己就可以了。」小女兒給予媽媽一個大擁抱。

小女兒感到媽媽在困難中與她談心，她在媽媽的愛中成長，同時也滋潤了媽媽的心。

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文：凌婉君

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為凌婉君姑娘。

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