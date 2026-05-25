梁崇任 - 視藝課融入1元素 學生覺察情緒：感到前所未有的平靜 ｜視藝師語

近年香港學童自殺個案上升，情況令人痛心。面對沉重的學業與生活壓力，學校除了關注成績，更需培養學生的心理韌力。如何讓孩子在壓力中找到出口，成為教育的重要課題。從「靜觀創作」出發，藝術或可成為安放情緒與療癒心靈的空間，讓學生重新學會與自己相處。

繪畫有助表達情緒。示意圖

近年禪繞畫、曼陀羅等靜觀藝術在坊間逐漸流行，其源頭可追溯至一本填色書熱潮。在節奏急速、連休息時間也不足的城市中，人們仍願意靜心填色，實在耐人尋味。這種現象或許正反映了現代人內心深處對平靜與安定的渴望，也提醒我們：慢下來，其實是一種需要的學習能力。

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作為教師，我深感這是一個不容忽視的警號。我們不應只在學業上提供支援，更要時刻關注學生的情緒與心理健康，幫助他們學會與壓力共處。「靜觀」或「正念創作」正提供了一條可行的路徑，讓學生在忙碌與焦慮之中，找到片刻安穩，逐步建立面對困難的內在力量。

因此，我嘗試在視藝課中融入靜觀元素。課堂開始時，先以柔和音樂引導學生閉上眼睛，專注呼吸，感受當下；隨着清脆鐘聲響起，他們在不同媒材上自由創作，不求工整與技巧，只重視專注與感受。曾有學生分享，繪畫時感到前所未有的平靜。這些細微改變，正是靜觀創作帶來的力量，讓學生學會觀照情緒，為心靈騰出呼吸的空間。

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靜觀其實並不遙遠，它可以存在於日常生活之中：專注呼吸、細味飲食、放慢步伐，皆是練習。當學生逐漸建立覺察能力，他們的專注力與抗壓力也會隨之提升。教育的目的，不僅是傳授知識，更是培養面對人生的能力。願每位孩子都能在靜觀創作中找到屬於自己的平靜角落，讓心靈自在呼吸，從容迎向未來的挑戰！

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文：梁崇任

作者為香港美術教育協會前執委會成員、資深藝術教育工作者。

本文標題原為〈再談讓心靈呼吸的靜觀創作〉。

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