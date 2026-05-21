關志恒 - 走進重點視學隊伍：角色轉換與專業收穫︱來論

身為中學副校長，我的日常工作多集中學校自評與行政規劃。早前有幸以外間評核人員身份參與教育局個人、社會及人文教育學習領域的重點視學，讓我得以跳出校本框架，深入了解學習領域及學科層面的自評效能、課程規劃、學習評估，以及全方位學習活動設計等。這次經歷不僅是難得的專業成長契機，更啟發我重新思考學校如何優化課程和自評工作。

換位而觀，教育風景更廣闊

自評不應淪為應付視學的文書，而是推動學校持續完善的機制，從校本到學科層面環環相扣。（資料圖片）

學校面對視學時，往往着重展示最佳一面。當我以「外間評核人員」的身份走進視學現場，反而讓我脫離「受評者」的角色，以更客觀的角度審視學習領域和學科的發展。我學會從學生的學習表現出發，回溯學與教活動設計的恰當性，這種經驗讓我在日後進行校內觀課或課程規劃及評鑑時，能以更公正、客觀及啟發性的眼光作出判斷，持續完善學與教，提升學生表現。

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作為視學隊伍的一員，我深刻體會到視學的專業精神。視學人員不僅細緻檢視文件，更是仔細觀察課堂教學的情況、訪談學校領導層及科目的教師，展現出「有溫度的專業」。他們能引導老師反思自身的教學設計與實踐，而非單純評價；在與學校領導層及教師訪談時，他們能換位思考，按學校的學生特質及校情給予改善建議，充分體現「校情為本」的理念；指出不足時，語氣是建設性而非批判。這種專業態度，既嚴謹又富有溫度，讓我深受啟發。

歸航反思：將體會轉化為校園發展的養分

四天的經歷令我深思：自評不應淪為應付視學的文書，而是推動學校持續完善的機制，從校本到學科層面環環相扣。回校後，我已與學術發展委員會教師探討如何優化科目的自評工作和課程規劃，包括跨學科活動的統籌。同時，視學人員那種帶着溫度、具建設性的回饋深深啟發我--作為副校長，我希望能由「評核者」轉化為「啟發者」，幫助同事發掘亮點，推動專業成長。這種轉化，既是角色的蛻變，也是教育領導的再定位。

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這次參與重點視學的經歷，既是專業學習，也是教育使命的再思。副校長與資深科主任若能親身參與，可分享前線經驗，亦能將所學帶回校園實踐。我期待未來有更多教育工作者能參與其中，讓這種專業眼光在學界播種——因為視學的終極目標，並非區分優劣，而是與學校並肩，共同為下一代構建更美好的學習環境。

文：衞理中學副校長關志恒

圖：資料圖片

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