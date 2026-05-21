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陳卓禧 - 30歲上老年大學｜卓言絮語

知識轉移
更新時間：19:00 2026-05-21 HKT
發佈時間：19:00 2026-05-21 HKT

記得當年在大學做學生報，有一期專輯的主題是「麥當勞——現代青年中心」，主編為「攞料」特意入職餐廳，第一身體驗和觀察餐廳吸引青年學生聚集的現象和原因。這個曾幾何時的畫面，今日卻大相逕庭，住宅區的麥當勞，場景已換成銀髮樂園。

青銀殊途

香港沒有老年大學體制，而即將由「僱員再培訓局」變身的「技能提升局」，將提供不論年齡都可受惠的學習資源，特別是在全民學AI上扮演重要角色，「青銀同堂」將更普遍了。（作者提供）
香港沒有老年大學體制，而即將由「僱員再培訓局」變身的「技能提升局」，將提供不論年齡都可受惠的學習資源，特別是在全民學AI上扮演重要角色，「青銀同堂」將更普遍了。（作者提供）

「青銀殊途」，在內地卻出現反其道而行的趨勢。低至30歲的年輕人湧入老年食堂、長者旅行團和老年大學，幾年前開始興起，這現象一方面反映政府因應人口老化，適老政策日益豐富完善，另一方面反映內地年輕人消費心態轉向追求內涵和實質。

延伸閱讀：陳卓禧 - 在AI走進古樸校園時｜卓言絮語

年輕人「蹭老」，初時起於性價比高、質素有保證，15元一頓放心餐、數千元的新疆團和幾百元一期的名師藝術課，相當吸引；漸漸，事情演變為享受從容和鬆弛，沒有朋輩攀比、沒有格價煩惱，緩解了壓力和焦慮，正合情緒價值的追求；再進而感受到跨代共融的溫暖，年輕人在長者旅行團中成為「團寵」，在課堂上聽老年同學傳授生活智慧，「青銀搭檔」創造的是美好經歷。

伴隨「人工智能+」政策的落實，國家民政部今年初發布了進一步推進民政科技創新的指導意見，技術正將青年「蹭老」推向更高階的形態。養老服務引入人形機械人、腦機接口、人工智能等技術，將開創「蹭老」獲取報酬的新機會，例如通過「遠程陪護」模式，利用碎片時間為老人提供情感支持，形成一種靈活的新型互助經濟。

延伸閱讀：陳卓禧 - 密碼寫在「熱誠」之中｜卓言絮語

為推動全民AI，內地老年大學開設「青年夜校」。日間，老年大學專為家長、中老年人舉辦「AI生活課」，教授生活上的AI技能；晚上，為上班族和職青開「AI應用課」，聚焦實用、能變現的核心技能。香港沒有老年大學體制，而即將由「僱員再培訓局」變身的「技能提升局」，將提供不論年齡都可受惠的學習資源，特別是在全民學AI上扮演重要角色，「青銀同堂」將更普遍了。

電郵：[email protected]

文：陳卓禧 

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

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