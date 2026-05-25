黃國軒 -《飛翔的文字》 輕盈如蝶的詩｜繪本地圖

上次介紹了邁可．貝達和芭芭拉．庫尼的繪本《愛蜜莉》，他們認真考究過艾蜜莉．狄金生（Emily Dickinson）的家居，外觀和內部都其來有自，再加以藝術的創造，可謂相當傳神。那間黃色小屋非常著名，今次我想談談的另一本，同樣描繪了它。

《飛翔的文字：艾蜜莉．狄金生的非凡一生》

《飛翔的文字：艾蜜莉．狄金生的非凡一生》（On Wings Of Words）的作者珍妮弗．伯恩（Jennifer Berne）是美國童書作家，曾與安迪．沃荷工作過，另有作品《守護海洋的人魚：雅克．庫斯托》。繪者貝卡．史泰蘭德（Becca Stadtlander）是美國插畫家，靈感來自舒適的家、日常物品和美麗的風景。有趣的是，她的《讓世界更美麗：花婆婆芭芭拉．庫尼的藝術人生》（World More Beautiful: The Life and Art of Barbara Cooney）畫的正是《愛蜜莉》那位繪者的一生。換言之，她們都畫過艾蜜莉．狄金生。我彷彿看見她們之間有着一條隱形的線索，串連起女性詩意的心靈。

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《飛翔的文字》是以黃色小屋展開，但語言文字更有詩意：「月光照耀的柔軟雪花輕輕落下，為狄金生家穿上一件白袍。」不止如此，作者還引用了狄金生的詩句點綴：「雪花輕觸籬笆——一根接着一根欄杆，籠罩着它。直到它迷失在羊毛般的白雪中——罩下了一張晶瑩剔透的白紗。」

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整本繪本都是以敘述者的聲音、優美的圖畫和狄金生的詩句組成，令讀者沉浸在一片詩意之中。它講了狄金生的出生、成長，還有敏銳的心思。她不是宗教家，而是哲學家、詩人，用詩句尋找人生的答案。這不容易通過繪畫表現出來，但是繪者還是用了她的方式，譬如借助蚱蜢、蝴蝶來營造輕盈感。另外，她也用了狄金生的剪影，再融入世界的景象，去呈現出外在世界與內在世界一體的效果。我認為這種圖像藝術能體貼詩人的特點。

狄金生的一生寫了上千首詩，幾乎要等到她死後，妹妹薇妮在抽屜中發現詩稿，才傳播到世界各地，像一千隻蝴蝶飛了出來。

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文：黃國軒

作者曾任繪本館副店長，現開設「小火苗繪本屋」FB專頁評介繪本；大專兼職講師、編輯。

本文標題原為〈輕盈如蝶的詩〉。

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