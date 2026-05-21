林溢欣 - 接受自己｜中新學林

學習的必經階段是模仿，然後是大量的練習，過程中必有落空，但這說明你走的是正途，是邁向成功的階段。我的比喻就是投籃，練習準繩度，就是不斷地投。投之前，先要人教你技巧，但高手不會教你練習投向籃板然後反彈入網的技巧，因為大家都知道「穿針」才是最理想的境界。然後你模仿高手的投射姿態，問題是練習過程中投射經驗不足，常常會出現air ball（即籃球連籃框也碰不到）。而我想說的就是，這種落空的尷尬，是與成功交纏時必然面對的阻力。

人必然不完美

那醜陋的蛹殼在掙脫之前，蝴蝶依然安於活在其中，所有的靜候，不過是等待一次的時間剛好。（示意圖）

作為中文老師，我深深明白到學生要更上一層樓，必然要模仿，也就必然會落空。寫得支離破碎、東拼西湊，是能夠而且應該體諒的過程。如果苛求學生一夜學成，是不切實際的；如果妄想學生不會落空，是自欺欺人的。明乎此，就應該對學生的落空予以極大的包容。而作為學生，對自己的學習只要有目標，一心孜孜以求，那麼對自己的挫敗也就應該予以接受，不必自卑更不應半途而廢。

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初中階段，老師說我語文根基不錯，很大程度是我喜歡模仿武俠小說的情節，稍加改動、更改情節，常常用作文紙寫來一大段，還自信滿滿地給老師過目。當時朱老師（後來他身兼考評局評卷出卷一職）對我予以肯定，一路走來，在大量的閱讀中累積寫作養分，慢慢自成一家。所以，應付文憑試，第一件事不能避免的，就是大量而廣泛地閱讀佳作，不但要多，還要遍及不同題型。學生即使在課上對技巧匆匆帶過，回家後還能在這些珍貴的「成品」中發掘寫作的竅門，通過觀摩，與日俱進。

教學的世界裏，有很多值得謹守的原則，相比學業進步，我更希望學生有批判性的思考，不要人云亦云。同時對世間的一切保持獨立的思考，不要被一時的虛言妄語蒙騙了自身，我怕你們放榜時悔不當初。真偽好壞，時間最能證明。至於我，這些年來高處不勝寒的感受，冷暖自知。但願你這刻用心感受，將來用心回報，為師於願足矣。

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此外，中學階段，最應該學會的就是「接受自己」。自己的不堪、脆弱等等，都是構成自身的一部分。如上所說，自身的挫敗也是成長的必經歷程。一個人必然不完美，我們可以訂立目標令自己與日俱進，但不必對這刻的自身感到厭惡和抗拒。那醜陋的蛹殼在掙脫之前，蝴蝶依然安於活在其中，所有的靜候，不過是等待一次的時間剛好。

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文：林溢欣

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

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