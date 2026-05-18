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黃志揚 - 再續「身教·心教」｜直資育材

知識轉移
更新時間：16:00 2026-05-18 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-18 HKT

早前，我曾與讀者分享一則數學科攤位遊戲的經歷，悟出「身教」的重要性，並於文章結尾表示「心教」更重要，現在讓我再作詳談。

從子女角度思考

父母要了解子女及自己的能力，在子女成長的不同階段，按部就班，陪伴成長，有溫度及力度的父母，子女不會差到哪裏。（示意圖）
父母要了解子女及自己的能力，在子女成長的不同階段，按部就班，陪伴成長，有溫度及力度的父母，子女不會差到哪裏。（示意圖）

在成人世界中理所當然的事，在小孩眼中往往是天大的事，我們要多從子女的角度思考及出發。

延伸閱讀：黃志揚 - 身教．心教｜直資育材

以幼稚園學生為例，由幼稚園升上小學，無論是校園環境的轉變、同學面孔的轉變，以至老師教學的轉變，對他們而言，每一項都是重大的挑戰，不要以成人的角度，去估計他們所承受的壓力與不安，但我們可以預計他們可能面對的難關，提前做足準備，讓他們一點一滴地累積足夠的能量，從而安心及有信心地踏入小學校園。

我時常在幼稚園家長講座中，舉出幼稚園與小學的洗手間之分別作例子：基於安全問題，幼稚園的洗手間大多是「開放式」設計的；而小學的洗手間廁格則設有門鎖，以保障學生的私隱。我不是要父母必須教導子女學習開關門鎖，但有部分孩子確實對此感到困擾。

每一個孩子的成長需要都不同，父母宜細心觀察、耐心協助，父母的「心教」使子女預早具備克服「難關」能力，自信大一點，問題自然少一點。「身教」與「心教」需要並行，我期望父母能教導子女「信守承諾，言出必行」。

延伸閱讀：陳馨 - 心靈醉雞鍋︱直資育材

又以一簡單例子說明：我曾經聽到有父母對子女說：「若你考獲全級第一名，你想要甚麼都可以。」這是非常危險的事，若果子女因為這一番話，盡力而成功考獲第一名，然後告訴你他想去月球探險，你如何兌現承諾？再者，若下一次考試再獲得此佳績，莫非你要帶他到火星？

父母要了解子女及自己的能力，在子女成長的不同階段，按部就班，陪伴成長，有溫度及力度的父母，子女不會差到哪裏。

培育子女是鬥心、鬥智、鬥力的長期遊戲，但父母不會孤單，因為我們提倡家校合作，讓我們攜手合作，一同育兒成材！

文：黃志揚 

本欄由香港直接資助學校議會校長撰寫；本文作者為保良局陸慶濤小學校長。

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