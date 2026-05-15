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苗延琼 - 岑逸飛老師給我上的「蒙卦」｜苗想teen開

知識轉移
更新時間：19:30 2026-05-15 HKT
發佈時間：19:30 2026-05-15 HKT

2014年開始，直至2026年2月，我一直跟隨岑逸飛老師學習《易經》。記得那天他開門見山地說：「匪我求童蒙，童蒙求我！May，是你自己要求學的，主動權在你手上。不是我主動要向你授課！」

跟岑逸飛學習《易經》

筆者由2014年開始，跟隨岑逸飛學習《易經》。資料圖片
筆者由2014年開始，跟隨岑逸飛學習《易經》。資料圖片

那時我的「童蒙」是甚麼？我正感到迷失。剛出來私人執業，急於找到安身立命的自我定位。但走到最後才明白，「求」老師的真正意義，就是把自己真實自我的「獨特性」開發出來。每一個學生都應該如此。

《易經》談教育的卦，正是蒙卦。學問學問，學習過程必須懂得發問，有問題要解決。蒙卦的第一爻初六叫「發蒙」，是啟發式教育，這階段是啟發學生，啟發人需要有好榜樣，因為有具體化的人事物，會令學生可以有更多體會，更能專心一志學習。

延伸閱讀：苗延琼 - 社交看似正常 也有機會患上自閉症？｜苗想teen開

到了九二爻「包蒙」，講的是有實力的人，包容尚無實力的人，所以老師授課要包容，學生資質有參差，盡量做到有教無類。正如我在診所遇到的人，對我說的話領悟力都有高低之別，但都努力學習包容。最有趣的是上九「擊蒙」，說到學生蒙昧到了極點，不得不用剛烈手段打開局面，兼對學生嚴格至極，但這應是非常手法。

整個卦之中最理想的，我相信是六五「童蒙，吉」：當有地位的人不恥下問，甚至向身份較低的人請教，結果自然吉祥。而最糟糕的是六四「困蒙」：人生緣份太差，又不主動開創機會，缺乏良師指引，一生受困。

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最近我遇到一個大學生，實習失敗後連最後一年也荒廢了，找我的原因是害怕畢不了業。我幫他申請休學，之後卻再也找不到他。我知道他有潛力，可惜小時候家庭教育不當，長大後不懂向人求助，一直孤立自己，百無聊賴過日子，我恐怕他不改變，就是渾渾噩噩過一生。

最近重新研讀《易經》，當然我自知仍停留在非常膚淺的層次。但因為我是岑逸飛老師的第一屆學生，他患癌症的消息也是他給我們上最後一課親自告訴我們。我內心有一個微小的願望：把《易經》多點應用在我們的生活中，藉此紀念老師的教導。

電郵：[email protected]

文：苗延琼

作者為私人執業精神科專科醫生，育有兩子。

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