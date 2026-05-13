林溢欣 - 人生這道數學題（下）｜中新學林

你們這一代當然幸福多了。坦白說，補習的興起固有利弊。例如我對自編的教材有無比信心，也不一定對學生利多於弊。為甚麼呢？因為不少學生視補習為捷徑，上完補習課，筆記放在一邊置之不理。其他理科是否有捷徑我不敢妄下定論，但中文科就是語文，好的中文老師提供正確的思維、技巧、方法，但還需要附上數量不少的練習供學生實踐，讓你們在實戰之中找到語文的套路。

先苦後甜

人生是一道數學題，有加有減。今天你付出多了，將來的路就易走多了。（示意圖）

古人說：「讀書千遍，其義自見」，課堂的筆記滿是心血，就是免了你們去圖書館找資料的時間，免了你們找作家書本的時間，然而回家後對筆記不聞不問，是斷不能一蹴而就的。

範文的出現絕對能讓中文科更加公平。新的考卷考核你對範文內容的熟悉程度，考核你「引錄原文」，目的就是讓一些願意花時間唸書的同學得到更高的分數，考試形式無疑是貼近舊制會考了，這樣一來，大家付出的心血時間也就更有意義了。

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我們經常掛在口邊的說話是時間過得太快了，口裏說着，但我們的行動依舊如常。有人說，人沒有經過重大的挫折是不會長大，不會頓悟反省的。我希望這話不會應用到你們身上，畢竟到了放榜日才後悔莫及已是太遲了。人生的時光太珍貴，重讀也好，走上另一條路也好，都得繞上了一個圈子，而這些代價不是人人都花得起的。

暑假是決勝千里的關鍵所在。我希望你們都設下溫習時間表，一星期複習兩課範文，用上我默寫的方法（範文班的筆記已是無出其右了），即使老師未教（或未上我的範文班），也做好預習的工夫。6星期以後，12篇範文就盡在你手了。然後，花些時間操練歷屆試題、溫習筆記的思維技巧、看一些課外書，中文科就能打好根基。

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人生是一道數學題，有加有減。今天你付出多了，將來的路就易走多了。先苦後甜是人人皆知的道理，希望你們在似懂未懂之間能夠有所領悟。很高興這一年陪着你們長大，課堂上的知識也許能夠深深記錄在你們的腦海裏，有如一顆種子，不斷澆水，總有長成的一天。

第一年補習的學生終於大學畢業了。收到他們的訊息，這些年的努力和捱更抵夜有了收成的喜悅。工作和學習一樣，我相信天道酬勤，某年某月某日，總有人懂得你的用心，也總能在某個時候收回滿滿的快樂。

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文：林溢欣

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

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