Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林溢欣 - 人生這道數學題（下）｜中新學林

知識轉移
更新時間：18:05 2026-05-13 HKT
發佈時間：18:05 2026-05-13 HKT

你們這一代當然幸福多了。坦白說，補習的興起固有利弊。例如我對自編的教材有無比信心，也不一定對學生利多於弊。為甚麼呢？因為不少學生視補習為捷徑，上完補習課，筆記放在一邊置之不理。其他理科是否有捷徑我不敢妄下定論，但中文科就是語文，好的中文老師提供正確的思維、技巧、方法，但還需要附上數量不少的練習供學生實踐，讓你們在實戰之中找到語文的套路。

先苦後甜

人生是一道數學題，有加有減。今天你付出多了，將來的路就易走多了。（示意圖）
人生是一道數學題，有加有減。今天你付出多了，將來的路就易走多了。（示意圖）

古人說：「讀書千遍，其義自見」，課堂的筆記滿是心血，就是免了你們去圖書館找資料的時間，免了你們找作家書本的時間，然而回家後對筆記不聞不問，是斷不能一蹴而就的。

範文的出現絕對能讓中文科更加公平。新的考卷考核你對範文內容的熟悉程度，考核你「引錄原文」，目的就是讓一些願意花時間唸書的同學得到更高的分數，考試形式無疑是貼近舊制會考了，這樣一來，大家付出的心血時間也就更有意義了。

延伸閱讀：林溢欣 - 人生這道數學題（上）｜中新學林

我們經常掛在口邊的說話是時間過得太快了，口裏說着，但我們的行動依舊如常。有人說，人沒有經過重大的挫折是不會長大，不會頓悟反省的。我希望這話不會應用到你們身上，畢竟到了放榜日才後悔莫及已是太遲了。人生的時光太珍貴，重讀也好，走上另一條路也好，都得繞上了一個圈子，而這些代價不是人人都花得起的。

暑假是決勝千里的關鍵所在。我希望你們都設下溫習時間表，一星期複習兩課範文，用上我默寫的方法（範文班的筆記已是無出其右了），即使老師未教（或未上我的範文班），也做好預習的工夫。6星期以後，12篇範文就盡在你手了。然後，花些時間操練歷屆試題、溫習筆記的思維技巧、看一些課外書，中文科就能打好根基。

延伸閱讀：林溢欣 - 我師故我在（下）｜中新學林

人生是一道數學題，有加有減。今天你付出多了，將來的路就易走多了。先苦後甜是人人皆知的道理，希望你們在似懂未懂之間能夠有所領悟。很高興這一年陪着你們長大，課堂上的知識也許能夠深深記錄在你們的腦海裏，有如一顆種子，不斷澆水，總有長成的一天。

第一年補習的學生終於大學畢業了。收到他們的訊息，這些年的努力和捱更抵夜有了收成的喜悅。工作和學習一樣，我相信天道酬勤，某年某月某日，總有人懂得你的用心，也總能在某個時候收回滿滿的快樂。

電郵：[email protected]

文：林溢欣 

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
牛頭角的士剷上行人路釀5傷 兩女途人捱撞一死一昏迷
01:20
牛頭角的士剷行人路 兩女途人捱撞1死1昏迷 七旬司機及兩乘客同送院
突發
3小時前
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
6小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
7小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
影視圈
1小時前
《愛．回家之開心速遞》驚傳7月大結局 播足近10年終劃句號 疑因一事推倒重來開新處境劇
影視圈
6小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
21小時前
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
23小時前
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
01:53
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
18小時前
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
影視圈
3小時前