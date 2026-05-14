李建文 - 走出螢幕 走進世界｜牆角寒梅

人工智能迅速發展的今天，學生獲取知識的方式變得前所未有地便利。然而，筆者始終相信，AI可以提供資訊，卻無法取代真正的經歷；它可以告訴你世界是怎樣，卻不能代替你親身去感受世界。認識世界，不應只停留在冰冷的文字與螢幕上的答案，而應來自一次真正的出發、一段親身的體驗、一場跨文化的相遇。

跨文化學習

AFS國際文化交流一直深受世界各地學生重視。作為非牟利國際義工組織AFS Intercultural Programs的香港辦事處，AFS專注提供海外交流及本地接待計劃，通過跨文化學習，讓學生增長知識、開拓思想、豐富技能。（圖片來自AFS Intercultural ProgramsFB）

正因如此，AFS國際文化交流（AFS香港）一直深受世界各地學生重視。作為非牟利國際義工組織AFS Intercultural Programs的香港辦事處，AFS專注提供海外交流及本地接待計劃，通過跨文化學習，讓學生增長知識、開拓思想、豐富技能。

其中，AFS的一年長期交流計劃尤其值得關注。學生將前往海外，在全外語環境中生活9至10個月，入讀當地中學，並入住接待家庭，真正成為當地生活的一部分。這種學習，不是短暫的旅遊，而是真正走進另一種文化。學生需要適應新的語言、新的生活方式，也要在陌生環境中學會獨立、責任與包容。這些能力，AI無法教會。

延伸閱讀：李建文 - 「學力」與「學歷」｜牆角寒梅

更值得一提的是，AFS特別為長期交流計劃設立交流獎學金，專門為基層家庭的學生，以及那些擁有勇氣探索世界、具備堅毅精神的年輕人，提供全額資助。本校便有一位同學，成功獲得全額交流獎學金，參加AFS一年交流計劃，前往阿根廷展開海外學習旅程。他來自基層家庭，AFS欣賞他探索世界的勇氣，以及面對挑戰時展現的恆毅力。

我校亦十分支持他參與交流計劃，願意讓他休學一年，讓他能夠安心投入這段寶貴的人生旅程；而家長亦全力支持，鼓勵孩子勇敢走出去，親身認識世界。這份來自學校與家庭的信任與支持，正正是學生成長路上最重要的力量。

延伸閱讀：李建文 - 從「低頭」到「抬頭」 在數碼時代尋找生活的重心｜牆角寒梅

AI可以介紹阿根廷的文化，可以翻譯西班牙語句子，卻無法替代第一次在寄宿家庭用外語溝通時的緊張，也無法取代親身站在異國街頭時那份真實的感受。筆者相信，當學生真正走出去，便會明白世界遠比課本更寬廣，人生也遠比成績更豐富。

在AI時代，我們更需要提醒學生，不要被科技牽着走，不要讓演算法替自己決定眼界。科技應該是工具、助手，而不是人生的主導者。真正能塑造一個人的，始終是那些親身走過的路、遇見過的人，以及那些無法被複製的人生經歷。

電郵：[email protected]

文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<