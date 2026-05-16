陳卓然 - 放下包袱 以好奇心與子女展開對話︱家長教室

當看到子女在沙發上玩手機、對着電腦螢幕玩遊戲時，父母第一句話通常是甚麼？「做完功課未？」「仲唔去沖涼？」父母明明是在關心和管教子女，但他們的回應卻越來越寡言，簡短回答「嗯」、「哦」，甚至關上房門，也關上了心門。要打破溝通悶局，父母毋須學習很多的心理學理論。有一種溝通哲學非常值得參考：放下「教導者」的高姿態，單純地與孩子「合作」，一起探索子女內心世界。

溝通在於建立連結

父母明明是在關心和管教子女，但他們的回應卻越來越寡言，簡短回答「嗯」、「哦」，甚至關上房門，也關上了心門。（示意圖）

父母容易產生錯覺，認為自己人生經驗豐富，一眼就能看穿子女在想甚麼。當子女成績退步，父母就認定他們懶散；當子女發脾氣，父母就覺得他們反叛。這種「我甚麼都知道」的預設心態往往是扼殺對話的元兇。要保持持續和開放式對話，「我不知道」的好奇心十分重要。當父母對子女的行為感到費解或不滿時，毋須急於下定論或說教，而是嘗試帶着真誠、純粹的好奇去發問，當父母不再預設答案，子女才會願意透露心裏想法。

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父母出於愛護，常常急於幫子女解決問題、替子女做決定。然而，每個子女都是獨立個體，他們才是最了解自己感受和經歷的「專家」。與其單方面給予建議或指令，不如邀請子女一起討論。當子女遇到挫折時，父母可以帶着好奇去問：這件事讓你感覺如何？有甚麼方法可以令這件事的結果好一點？父母不再是高高在上，而是陪同子女一起尋找答案。這份信任能賦予子女解決問題的力量。

開放式對話往往取決於父母的提問方式。人們之間的溝通，很多時都是封閉式或帶有批判性的審問，防衛或反擊成為自然的回應。合作對話充滿邀請意味，當子女沉迷電子遊戲時，與其大聲喝斥，不如嘗試坐在子女身旁，平心靜氣地了解這個遊戲吸引和有趣之處。

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溝通目的在於建立連結，而不是為了對錯，也不是為了口舌之爭，更不是為了強逼子女服從父母的安排。當對話不再是為了糾正錯誤，而是理解子女的處境時，家庭氣氛就會發生奇妙的變化。子女的說話，或許比父母想像中更加動人。

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文：陳卓然

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為陳卓然先生。

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