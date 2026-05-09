陳卓禧 - 密碼寫在「熱誠」之中｜卓言絮語

當「微笑劍后」遇上窩心美食時會產生甚麼化學效應？答案是：融化在負責設計和調製的學生中。

「熱誠」與「溫度」

江旻憓在餐廳跟服務的學生聊天，之後又跑入廚房找製作食物的學生傾談，與學生合照。（圖片來源：江旻憓FB）

上星期，江旻憓（Vivian）與姚栢良和陳宗彝3位旅遊業相關立法會議員、香港酒店業主聯會和香港酒店業協會的負責人一起到訪港專，一試港專旅遊業管理高級文憑學生的作品和服務，她是留到最後不願走的一位。她在餐廳跟服務的學生聊天，之後又跑入廚房找製作食物的學生傾談，與學生合照。

Vivian在面書上寫道：「真高興在港專遇上了大堆可愛的一年級學生，我為他們表現出的熱誠、才藝和團隊精神感到自豪。」令她感到窩心的是，學生專門為她炮製了全素的飲品和食物，還有，「無麩質的Focaccia意大利麵包十分棒，那是實在實在很難製作的！」

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脫下運動裝的她不改軟萌率真，第一口咬下麵包時就頻呼「好吃」，還嚷着要把所有Focaccia買走。其實，其他嘉賓也激賞學生作品，頭盤、主菜和甜品都全部「光盤」，認為是嘗過的學生製作中最好的一餐。他們都是香港五星級酒店的老總級人士。

學生的服務態度也備受讚賞。老實說，Vivian等一眾嘉賓參觀過不少院校，能打動到他們的，除了客觀水準外，相信是從食物和服務中感受到師生的溫度與真誠。一位參與的學生分享，出餐前4天才知道有客人對食物有特別要求，他們趕忙設計了3個特別餐單，「這其實是一個非常大的挑戰」，同學April說。

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April高中畢業後讀了「應用教育文憑」相關學科，確定了自己的職志，於是升讀旅遊業管理高級文憑及計劃投身酒店業。她說，面對多位立法會議員及業界高層，心情緊張到手震，但見到客人開心地吃掉所有食物時就最開心，同劍后合照更感難得。

業界老總最後向學生出了一道大獎題目：「甚麼是酒店業和餐飲業最重要元素？」筆者不知道答案，但相信就在「熱誠」與「溫度」中。

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文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

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