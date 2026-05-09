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劉筱玲 - 我想和親愛的同學們說丨快樂家庭

知識轉移
更新時間：15:30 2026-05-09 HKT
發佈時間：15:30 2026-05-09 HKT

我想說：學習不是為了別人，或者為了分數。學習是為了想知道、想更了解、想探究。

相信自己

每個孩子都是獨一無二的，你不需要和別人比較，只要相信自己。（AI 生成示意圖）
每個孩子都是獨一無二的，你不需要和別人比較，只要相信自己。（AI 生成示意圖）

我想說：學習就像在吃自助餐，喜歡吃甚麼就拿甚麼。

我想說：不要只練習如何回答問題，能提出問題，更是自主學習應有的態度。

我想說：要知道自己的優點，也要承認自己的缺點，然後才能找到方法尋求突破。

延伸閱讀：劉筱玲 - 我想和親愛的家長們說丨快樂家庭

我想說：要發掘自己的興趣，然後才能主動積極地去發揮你的潛能。

我想說：你知道嗎？每個孩子都是獨一無二的，你不需要和別人比較，只要相信自己。

我想說：我們都需要有夢想、有勇氣，先要踏出第一步，然後夢想才能成真。

我想說：養成好的習慣和態度是一切做事做人的根基。

我想說：要學會和別人溝通，溝通是雙向的，要能聽，也要能講，才是真正的溝通。

延伸閱讀：劉筱玲 - 美的教育｜快樂家庭

我想說：要養成閱讀的習慣，閱讀能鍛煉你的腦袋，像運動能鍛煉身體一樣。

我想說：對朋友要有愛心和關心，互助互諒，有好朋友才有快樂的人生。

我想說：在這個人工智能的年代，面向未來，學生們需要學甚麼？知識已不難獲得，但智慧都要經歷思考和實踐！

我想說：在這個科技掌管一切的年代，品德教育仍然是比一切都更重要。

電郵：[email protected]

文：劉筱玲 

作者為保良局蔡繼有學校創校總校長，60年教育路上，培育子女無數。

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