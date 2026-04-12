升中派位｜校長分享選校原則 有2個問題一定要諗清楚！｜教評心思

每年升中派位，家長對結果總有喜有悲。有人為獲派心儀的學校開心，也有人急忙再盤算還有沒有「更好」的選擇。然而，作為家長，我們真正要選的，從來不止是學校，而是一種陪伴孩子走過6年的成長方式。你同意嗎？

希望孩子成為一個怎樣的人？

很多家長跟我說過，他們最怕的是孩子在學習階段中，會慢慢地失去笑容和自信。（作者提供）

這20年來與不同家長對話，我深刻感受到家長心底裏最在意的，其實是孩子每天走進學校時，究竟面對的是一個怎樣的世界，會在當中怎樣學會學習和明白人生之路，將來又會成為一個怎樣的人。

一、如何保持童稚的笑容，並培養自信？

很多家長跟我說過，他們最怕的是孩子在學習階段中，會慢慢地失去笑容和自信。沒錯，我們都還記得孩子在小時候，步履蹣跚地學習走路，總是帶着微笑，向着最愛的父母邁出人生的小步，這種學習讓他們越來越強。

所以選校的第一個問題，是要看學校有沒有與家長相同的願景，會否為你的孩子建立自信而下苦功，讓他們逐漸學會學習。品德方面，老師要教導學生守規，這必須建基於尊重和道理，不偏不倚。當學生犯錯時，更需要了解學生能否從中學會負責任和反思，認真改過，而不是「學歪了」，只追求「以後不要再被捉到」。

二、如何鼓勵不同能力的學生追求卓越？

談到選校，家長自然會關心學業成績和升學表現，這是無可厚非。同時，我更鼓勵家長留意學校如何協助學生成長，對基礎較弱者，有沒有幫他們打好根基、發掘天分，建立「進步曲線」；對尖子而言，有沒有為他們設計延伸課程與挑戰。在今天多元的課室裏，好的學校會安排不同層次的學習機會，願意花心力去發掘和培育每一個孩子。

由於篇幅所限，我會在稍後續寫。屆時會續以「一個好人」的教育目標，談德育與全人教育，以及學校文化對孩子成長的影響。

選校而言，簡單問一句：「你希望孩子6年後成為一個怎樣的人？」你大概就能找到最適合的一間學校。

文：林志煒

作者為佛教葉紀南紀念中學校長、教育評議會資深會員。

原文標題為〈為孩子選校，其實是在選一種成長方式（1）〉

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