讓孩子親身走出去 開拓屬於他們的新天地丨來論

作為一個在香港土生土長、如今已在深圳打拼安居的父親，我和太太帶着十歲的兒子在這裏生活了一段日子。雖然工作忙碌，但我們一家依然經常往返香港，因為那裏有我們最親的家人和老朋友，而我對香港的一切，也始終抱着一份特別的感情。

打開國家視野

小學生能和同學一起出遊學習，實在很興奮；中學生難得放下沉重的書包，親身走出去看看國家與世界。（資料圖片）

疫情後，我在深圳多次遇見從香港過來的學生交流團。每次看到他們，都讓我忍不住多留意幾眼。這些香港學生很好認：穿着整齊又有香港風格的校服，團旗和名牌上用的是繁體字，走在一起時講的都是我們熟悉的廣東話，夾雜着輕鬆的笑鬧聲。

最打動我的，其實是他們臉上那種由衷的開心笑容。

那種笑容，是裝不出來的，也絕不是單靠課堂上老師說幾句鼓勵，或課本多寫幾段文字就能製造出來，它來自真實的體驗。

我試過主動跟這些學生聊天，也向在香港的朋友打聽過，慢慢明白他們為甚麼這麼雀躍。

小學生能和同學一起出遊學習，實在很興奮；中學生難得放下沉重的書包，親身走出去看看國家與世界；即將畢業的高中生，更珍惜這一次難得和同級同學齊齊整整，一起創造共同回憶的機會。

耳聞目睹，在這些交流團裏，他們不單止參觀歷史活化景區，感受古今交融，還能接觸到最新的電動車與無人駕駛，AI機械狗巡邏，了解內地升學和就業的各種可能性，甚至有機會走進幾千人的大型學校，和內地同學一起上課、一起吃午飯。這些新鮮經歷，像一扇扇窗戶，慢慢為他們打開更廣闊的國家視野。

回想我自己讀中學的時候，也曾有機會去西安交流。那短短幾天的親身體驗，至今仍讓我覺得心窗被打開了。如今我們這一代為人父母，條件比以前好得多，且有政府支持，正應該好好珍惜。荀子在《勸學》中曾言：「吾嘗跂而望矣，不如登高之博見也。」登高博見，指的不僅是視力，更是閱歷。孩子不只是紙上談兵，而是真正用自己的眼睛去看、用雙腳去丈量、用心去感受。

不過，就算有了機會，學生的思維，也要開放。自己也是因為這種開放的心態，工作、生活上，有了新的機遇。回想，內地交流過程中，自然會有新的衝擊和體會。學生的眼界胸襟，好像一個杯子，將被填滿。內地交流學習，不單單是對着杯子灌水，也是像做陶藝一樣，擴大杯子的形狀與容量。大家去內地交流，不要因為不了解事情，或先入為主，固執己見，令自己封閉起來。

我相信，如果我們希望下一代擁有更宏觀的思維、更開闊的胸襟，就應該鼓勵他們多走出去、多看、多體驗。畢竟，孩子們正處在最該探索世界的年紀，能有這樣有意義的機會，了解國家發展，思考自己未來，實在難得。

自己都是一個努力工作，希望下一代生活得更美好的香港父親。相信，用心為香港學生安排交流團的每一位，都是如此。我很希望香港朋友，能多嘗試親眼體會這種快樂：原來，孩子的笑臉，才是最真實的答案。也由衷希望我們的下一代，能比我們這一代看得更遠、想得更寬。在天地的大課堂裏，成就更好的自己。

文：一位香港家長

圖：資料圖片及教育局網站圖片

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