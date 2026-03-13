陳卓禧 - 和平與安全的希望之光｜卓言絮語

到北京開全國兩會超過一星期了，佔據央視每天的新聞，除了兩會消息，就是美以伊戰爭。這一場早作預告但又來得突然的人為災難，戰局發展有不少意外，不期然地成為大家閒聊話題。

圖為美伊戰爭圖片。（圖片來源：AP Photo）

在全球戰亂動盪不斷的時候，香港人會覺得地球很危險，問世界怎樣才能不亂。看着加沙、俄烏，還有伊朗、以色列及周邊中東國家流血不止，大家都感到和平的可貴。雖然我國國力迅速提升，但在當下，原有國際秩序迅速崩塌，新秩序還沒建立的時期，我國安全還很脆弱。

外國在南海、台海和東海的軍事挑釁不斷，東北亞國家擴軍和對外擴張動作頻仍，中央運用中國智慧，有效管控矛盾，防止了戰火發生，讓大國以代理人戰爭把禍水東引，破壞中國發展環境，遏制中國強大甚至促使中國倒退的企圖無法得逞。

在「十五五」規劃綱要和王毅回答記者提問中看到，國家採用剛柔並濟、攻守兼備的辨證統一方法，全域統籌、標本兼治的系統思維，以及以和止戰、互利共贏的和合之道應對。驟然爆發的美以伊戰爭，嚴重威脅我國能源安全和在中東的地緣布局，但國家保持戰略定力，堅持尊重國家主權、不干涉內政、反對濫用武力、主張政治解決紛爭、批判叢林法則等外交主張，適時運用外交斡旋，反而增強了我國在中東國家和伊斯蘭世界的影響力。

委內瑞拉和伊朗的教訓說明，內部分裂是讓外力得以入侵的重要因素，所以在世界紛亂之時，中央堅持「努力辦好自己的事」的策略，統籌發展與安全，一方面加大力度全速做好經濟社會科技發展，另一方面健全國家安全體系，強化重點領域能力，以實力保和平，以實力促安全。

王毅對身處海外國人說的「你面前的世界亂象叢生，你身後的祖國穩如泰山」，擲地有聲，令人熱淚盈眶。一個「人民至上」、「生命至上」的強大中國，是亂局中世人和國人的希望之光。

文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

