劉筱玲 - 美的教育｜快樂家庭

回顧我自己的學生時代，甚至我孩子的學生時代，時間表上都有「美術」課。然而，這些課大多交由主科的老師負責，課堂都被主科目佔據，美術課就變得名存實亡了。

在我自己過往的教學生涯中，曾親眼目睹藝術教育的衰退。學校很少聘請專業的美術教師，我認為這對學生來說是一種損失，扼殺了他們的藝術天賦和創作的能力。

在我的中文課裏，我總是鼓勵學生在寫作中融入插圖，無論是命題作文、閱讀感想、專題報告、周記還有反思等，所有這些都可以自由地加入繪圖，既可以作為文字的補充，也可以表達他們的內心想法。學生們對此充滿熱情，也拓寬了我的視野。看到無分成績的好壞，讓學生都來體驗創作的快樂，樂在過程中，直到今天，我仍然保留着他們的一些作品呢！

曾經有一位同學熱愛繪畫，而且非常有天賦。他告訴我，他每年都會為我畫一幅畫，以表達他的謝意。從小學到高中畢業，他每年都會給我一幅充滿心意的畫。雖然他畫中的我並不漂亮動人，但每一幅畫都蘊含着令我驚喜的特殊意義。

畫中的我或在課堂裏、在球場上、在講壇中訴說着愉快的學習，更有把我繪畫在《愛麗絲夢遊仙境》裏，他說這代表了我探索的精神。他甚至還畫了一幅我和老師團隊們的畫像，維妙維肖。在他畢業那年，他為我畫了一幅大型油畫，深深地感動了我！

學校每年都會出版一本學生作品集《Art Annual》，收錄各年級同學的藝術作品，讓學生可以互相學習，讓分享默默地在作品中傳遞。縱觀12年的課程，孩子們一步一腳印地成長，在廣闊的藝術天地裏，沒有界限。

在作品中，我找到的是孩子們豐富的想像、獨立的思考、博大的胸襟和開闊的視野，更聽到多元的聲音，明白孩子們要述說的故事，就讓每個孩子都能來體驗創作的快樂，尋找美的腳蹤，享受美的教育。

作者為保良局蔡繼有學校創校總校長，60年教育路上，培育子女無數。

