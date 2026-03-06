Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

親子溝通｜「我今天不想上學」家長先做1件事 讓子女重拾上學動力｜家長教室

知識轉移
更新時間：16:00 2026-03-06 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-06 HKT

子女早上不願起牀，表示「我今天不想上學」。是不是有一種似曾相識的感覺呢？「缺課」情況確實變得越來越普遍。

當家長面對子女「缺課」時，家裏的氣氛瞬間就像凝固了一樣，家長不斷地追問和關心，想了解子女的情況，「缺課」使得所有家庭成員也受到影響。面對子女「缺課」，家長最直覺的反應就是「解決問題」。家長開始查勤、說教、分析道理，甚至幫子女作出安排等。

然而，當家長因為焦慮及擔心子女不想上學而承擔了過多的責任，子女往往會不自覺地變得「功能不足」——他們會變得更被動、更退縮。這形成了一個惡性循環：父母越急着想幫子女重返校園，子女越覺得自己沒力氣站起來，最後索性躲進房間。

家長因為子女「缺課」後的照顧和安排產生分歧時，夫妻關係也隨之變得緊張，加上生活壓力無法排解時，「子女缺課」往往會成為家庭重心。子女立即變成家庭中的主角，全家都在關心「子女為甚麼不上學」時，子女反而變得有壓力，形成一種自我保護，家長焦慮與子女的感受高度捆綁，不願被家長排山倒海的焦慮情緒淹沒，這份高度捆綁反而讓子女繼續維持「缺課」情況。許多家長感歎，自從子女缺課後，溝通就斷了。子女不說話、不回應，甚至像陌生人一樣。

網上圖片
網上圖片

要打破這個僵局，關鍵不在於如何「逼」孩子回學校，而在於家長的「自我分化」。簡單來說，就是嘗試練習把「我的焦慮」和「子女的困難」分開。家長需要告訴自己：「子女現在雖然遇到了困難，但這不代表我是失敗的父母。」面對家庭和社會的壓力，當父母能穩住自己的情緒，不再把所有的焦慮投射到子女身上，家庭關係會變得鬆弛。當家裏不再是一個充滿批評與壓力的監控站，而是一個能容納子女脆弱的避風港時，子女才有機會生出勇氣，重新推開那扇通往學校的大門。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為陳卓然先生。

本文標題原為〈放下焦慮：解開「子女缺課」的家庭結〉。

