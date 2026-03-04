何漢權 - 說好香港故事｜教育現場

已故新加坡總理李光耀，由新加坡被馬來西亞遺棄，被逼獨立建國，再一步一腳印，帶領國民，將彈丸之地建設成東南亞繁榮富庶而又十分安全的國家。無疑，從李光耀的政途中印證，堅毅、果斷、睿智，甚具國際視野，確是他一生的寫照。一向以來，新加坡與香港兩個城市，無論從土地面積、在地人口、金融服務、經濟成就、法治、旅遊、教育及國際化等領域都有相似可比之處，總的是，同樣都彰顯「Small but Powerful」的大城市性格特徵，由此而惹人喜愛、受人尊重。

既有甚高的可比性，必然會產生各方面的競爭性，潮流熱門的用字「搶」，就大派用場。搶資金、搶人才、搶市場，各自扭六壬、出法寶，務求捷足先登，領先對手。

就新加坡與香港兩地的競爭，誰能着先機，誰的取勝把握較大。此一課題，李光耀在不同的時期、不同的公開場合，都表達同樣的看法，那就是「香港背後有龐大的、強大的中國支持，這一絕對優勢，新加坡是無法跟香港比的……」

中華大地，香港從來都在裏面，內地與香港是血濃於水，即使是英殖年代，絕大部華人都北望神州，鄉情、僑情、商情都是向心祖國，一方有難，八方支援，香港必然有份。國家改革開放，港人是積極參與。九七回歸祖國，國家大政予港人「一國兩制」的極大發展空間。「十五五規劃」將香港再定為國際金融、服務、航運及科創中心，由此出發，國家再對香港給予更大、更多元的助力。

財政司司長剛公布新一份《財政預算案》，喜見已走出赤字低谷，且初露盈餘，這在全世界景氣仍處低迷、普羅大眾生活仍艱難的情勢下，香港的現況算是不錯了。事實上，按不同的國際評級機構公布，香港的經濟及競爭力各項數據，都排在亞洲乃至世界最前列的位置，而教育方面，細小的香港，5間大學躋身世界百大，甚是難得。

歷史是過去與現在永無終止的對話，說好「一國兩制」下香港的故事，是情理義的共融。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

