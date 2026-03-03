校園生活｜從節日祝福反思 校長提出3建議 重拾人際真實連結｜津中樂道

聖誕新年及農曆新春長假剛結束，單是WhatsApp已收到數百個祝福：聖誕快樂、平安喜樂及馬到成功等。字句簡單溫暖，讓人感受到彼此的連結。然而我回覆不多，多半匆匆看過便放下。這份只收不回的習慣讓我反思：祝福本應是雙向交流，而非單向傳遞。

在教育現場，我們是否同樣忽略了人與人之間最基本的互動質素？細閱這些祝福，不少人盼望新一年帶來希望與幸福。在節奏急促、壓力沉重的香港，經歷疫情後，無論學業、家庭、前途或健康，大家都渴望真正的平安。這些祝願反映是心靈深處的需要——不止是外在成就，而是內在安穩與生命意義。

在網絡世界成長的一代，是否仍懂得善待他人？指尖滑動便能送出訊息，但虛擬世界的便利始終不能取代真實相處。近年不少學生稍有不滿便互相投訴，或要求家長介入，甚至在網上留下傷害言語。我相信他們內心並非如此——誰不渴望被欣賞、被理解？

只是，如何與人好好相處，已成為年輕人必須重新學習的課題。學校正是學習相處的最佳場域，我們不能忽視真實接觸的價值。面對面的一句問候、一個微笑、一段真誠對話，其力量遠非屏幕文字可比。

踏入新一年，不妨在校園推動幾項具體行動：一、主動關懷：鼓勵學生不止回覆訊息，更要在看到同學情緒低落時主動問候、耐心聆聽；二、真實相遇：減少屏幕時間，在課堂和課後活動中學習聆聽、表達與體諒；三、善意行動：鼓勵學生實踐善行，關心有需要的同學，讓善意在校園流動。

學校擁有良好的培育環境，即使學生背景多元，仍能把價值觀融入生活，讓愛與關懷在日常相處中具體呈現。願我們帶着喜樂與光明回到校園，成為彼此路上的星光。在新的一年不止收祝福，也主動分享祝福；不止收訊息，也願意與人真實相遇。

