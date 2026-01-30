親子育兒｜培育孩子情緒韌性 家長應「做甚麼」與「不做甚麼」？｜對的話語

某家長是球迷，一直憧憬兒子能夠成為足球小將。自小，他便帶着兒子白天踢球、夜晚觀賽，更早早報名足球訓練班。

然而，兒子個子瘦小，發育較遲。矮小的他，身體的對抗性簡直不堪一擊，往往在攔截下便會蹌踉仆倒，隨即嘩啦嘩啦的站住大哭。場邊的家長媽媽心疼不已，急得跑出球場呵護。想哄，卻哄不住。

子女在父母面前的哭腔，從來都是難以自控，一哭便久久不能停歇。於是，她只好把兒子拉到場邊，等兒子自己靜下來。誰知……

另一位家長爸爸，平日工作忙碌，經常通宵當值，平日難以陪伴女兒。女兒對事物有好奇心，每件事物都想擁有。於是，女兒使出可愛萌的先天本領，那便可輕易軟化心懷虧欠的爸爸暖男心，得到寶貝。

然而，輕易獲得的物品，怎可能會珍而重之呢？物欲太易滿足，女兒學會的自然不是珍惜。那些輕易得來的寶貝，終將被遺忘在角落，與黑暗共眠。

網上圖片

以上兩個場景，都關乎培育的方向。情緒的韌性培育在於吃甜不吃苦？還是先苦後甜？父母表達愛的時候，不是不知道這個道理，只是當局者迷，讓心軟和心疼蒙蔽了理智。情緒的韌性，不會是與生俱來的，而是每一次「站起來」和「爬起來」的基本耐力。

父母最艱難的功課，往往不是「做甚麼」，而是「不做甚麼」——不在第一時間出手襄助，而是給他幾秒鐘的時間，讓他知道：「我看見了你的痛，也相信你能承受這痛。」

這短暫的停頓，是生命的留白一刻，正是孩子內在力量生長的空間。子女的情緒韌性自強，始於父母那一刻深呼吸，與充滿信任的沉默。

當心軟和心疼湧上心頭時，我們應當先問：愛是一種條件反射的反應，還是一種培育未來的力量遠見？

文：陳瑞良

作者為保良局黃永樹小學校長；偶會揭頁，為沾書香；偶然爬格，聊以清心。

本文標題原為〈韌性之家長當自強〉。

