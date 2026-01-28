陳校長免費補習天地「補天慈善跑2026」 最後召集！ 即睇報名詳情｜牆角寒梅

讓每個孩子都擁有平等學習的機會——以推動教育平等為宗旨的「陳校長免費補習天地」，為慶祝成立15周年，將於3月1日舉行「補天慈善跑2026」。通過有益身心、適合所有年齡及背景人士的跑步活動，邀請公眾共襄善舉，為陳校長免費補習天地籌款。

麥嘜及麥兜擔任是次慈善跑的大使。網上圖片

陳校長免費補習天地於2011年成立，是本地非牟利慈善機構，創辦人陳葒，原為直資中學校長，他有感於香港的教育環境忽略了弱勢學生的學習權益，遂於2009年辭去校長一職，創立陳校長免費補習天地。他召集社會各界的有心人，加入義師行列，為基層學生提供學習支援，包括一對一補習、學前班、小組學術班、才藝課程和課外活動等。

陳葒校長認為，給予每個學生平等的學習權益，是學校的責任，學校人手不足，校外的人也許可以做一點；給予每個孩子平等的學習支援，本是政府的責任，政府資源有限，民間的力量也許可以做一些。這是陳校長免費補習天地為基層學生提供免費補習的原因和目的，他的「做一點」、「做一些」持續了15年，至今有超過22000名學童受惠。

「補天慈善跑2026」以「向前跑，向上飛」為主題，由深受港人歡迎的卡通人物麥嘜及麥兜擔任慈善大使。活動以沙田運動場為起點，設有計時的10公里公開組和3公里青年組的個人及團體賽；非計時的3公里個人奔FUN跑、3公里和1公里的開心跑，適合廣大市民、親子和學生參加。慈善跑是實踐價值教育的學習活動，參加者通過跑步，感受自己微薄的力量可以幫助他人、貢獻社會，培養行善意識和社會責任感。

微小的善心可聚集成巨大的力量，補天慈善跑將於1月31日截止報名，在此誠邀各位有心人、學校和團體報名，或是贊助基層學生參加，以不同方式為基層學生出一分力，成為陳校長免費補習天地前行的力量。詳情：>>按此<<

電郵：[email protected]

文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

本文標題原為〈補天慈善跑2026〉。

