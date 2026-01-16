陳偉邦 - 澳洲之旅（1）｜藝文薈

今年聖誕和新年參加了旅行團去澳洲，度過了一個「熱情聖誕」。

首站悉尼，因為是聖誕節前夕，所以，機場一切自是節日氣氛濃厚，四圍是普天同慶的裝飾和花燈，但悉尼市面卻相對的平靜，因人人回家團聚，店舖一律關門大吉，旅行社有見及此，就轉戰藍山（Blue Mountains）。劇烈的陽光，又人山人海，乘搭3次纜車，甚為刺激。

第二天就立即去參觀悉尼歌劇院（Sydney Opera House），行程緊逼，但經內外參觀，果然是大師之作。悉尼歌劇院是澳洲悉尼最具代表性的地標建築，也是20世紀最著名的建築傑作之一。它位於悉尼港的Bennelong Point，以其獨特的白色帆船形狀屋頂而聞名。

這座多功能表演藝術中心，不僅是世界級的歌劇院，還舉辦芭蕾舞、戲劇、音樂會等多種表演。1958至1961年間，日本建築師三上祐三（Yuzo Mikami，1931-2020）在丹麥一個位於山毛櫸林中的工作室裏，與丹麥建築師約恩．烏松（Jorn Utzon）密切合作，烏松是這座建築設計的創始人。

烏松提交競圖的作品特色是貝殼形的屋頂，但由於其自由形態，無法按原樣建造。要實現建造，屋頂必須遵循一個幾何模式，這樣各個部分才能精確製造。經過3年的密集研究後，烏松有了一個「頓悟」，提出了所謂的球形解決方案，其中每個貝殼形狀都將取自一個球體。這個破天荒的想法，是歷來所沒有，其後因「調整廳」建築的不滿，成為失望記憶。

1968年回到東京後，三上祐三於1973年成立了他自己的「MIDI綜合設計研究所（MIDI Architects）」，在那裏，三上祐三實現了他長期以來的夢想，創建了一個真正的「可調整廳」。

可見凡是偉大的東西，都是久經磨練，百折不撓，跌倒後仍堅持到理想的最後一刻，才終有所成。

文：陳偉邦

作者為本地著名藝術教育家/畫家，曾在本地多間中學及大專院校任教及統籌繪畫、藝術史及美學欣賞等課程達30年之久。

