中醫教學丨王仲銘學生學以致用 教長者製香囊治鼻敏感丨專訪

過去，中醫藥在很多學生眼中，可能只是長輩碗中深褐的苦茶，和年輕人沾不上邊。樂善堂王仲銘中學健康管理與社會關懷科主任謝昕橋表示，自從學生上了第一堂中醫課後，對中醫的感覺開始改變，並嘗試用所學的知識服務他人。

建同理心 回饋社會

中醫和中藥的關係息息相關，在其中一堂中醫課堂，中醫師就引領學生認識不同草藥，例如薄荷的辛涼能醒腦；艾葉的溫煦可驅蚊；白芷與辛夷花搭配，竟然是緩解鼻敏感的古方。學生其後親手混合、裝袋，製作「七情花茶包」和「驅蚊香囊」，逐漸把中醫的抽象理論，變成手中真實可觸的實物。

說到學生的最大收穫及體驗，謝昕橋就引述在早前學校開放日中，學生的角色從「學習者」轉為「教授者」，他們在工作坊內，向到訪的嘉賓與社區人士簡述中藥知識，並教導大家製作紓緩鼻敏感香囊。「學生還記得，一位婆婆當完成香囊後，緊握着他的手連聲道謝，並說，『希望這個香囊，能讓我的鼻敏感得以紓緩。』」這位學生真正感受到，原來自己學到的東西，真的能幫助別人，做到真實的回饋。

謝昕橋強調，「學生在學校的學習，應付公開考試固然重要，但我們更希望學生能建立同理心，再將這顆心去貢獻社區、貢獻社會。」學生透過學習中醫知識，再親自製作香囊，同樣也是溫暖他人的經驗。

辨藥材識艾灸 培植懸壼種子

樂善堂王仲銘中學的「中醫藥生涯規劃三層架構學習計劃」，已進行第2個學習層次。記者採訪當日，就正值中四生「健康管理與社會關懷科」的課堂，學生正參與「小班」的中醫課程。該課程有兩部分，首部分在教室進行，學生學習中藥理論基礎；後半部分則移師至校內的「杏林藥圃」，進行觀察和體驗，包括讓同學親身體驗燒艾、拔罐等中醫療法，及觀察園內種植的各樣鮮活藥材，對同學來說，都是新鮮的體驗，課堂氣氛相當熱烈。

書本知識轉化實感

張栢燊同學體驗拔罐後表示，「我未試過拔罐，這次可親身體驗，雖然有少少痛，但感覺好有趣。」這種直接的觸感，將書本知識轉化為真實感受。另外，對翁梓瑩同學而言，課堂更為她開啟了一扇大門。「最初對中醫並不了解，但透過親手製作花茶、香囊，以及認識針灸等內容，發現自己對中醫深感興趣。」這份興趣甚至延伸到課後，她會主動到圖書館借閱《圖解中草藥》，希望從書中學到更多有關中醫的知識。

從課堂到藥圃，再到自主閱讀，「中醫藥生涯規劃三層架構學習計劃」不僅傳授知識，更萌生了學生學習中醫的種子，為他們埋下日後向中醫事業發展的可能。

記者：蘇麗珊 攝影：汪旭峰

部分相片：受訪者提供

延伸閱讀：

樂善堂王仲銘中學首創中醫藥生涯規劃 醫師專業指導扭轉「老土」形象丨專訪

科技傳統結合 跨學科添學趣 呂潤財中學優化視藝「呂藝坊」推廣數碼藝術｜專訪