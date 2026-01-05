黃錦良 - 守正創新 對接十五五規劃︱來論

政府現正就新一份《財政預算案》展開諮詢。

隨着經濟逐步復甦，政府收入有所回升，但在全球經濟不確定因素、人口老化及結構性開支持續增加等壓力下，財政赤字問題依然不容忽視。政府在致力開源節流的同時，亦應持續投資未來，培育及匯聚高端人才，發展新質生產力，推動香港長遠繁榮發展。目前已進入「十五五」規劃時期，筆者期望下月公布的《預算案》，能更精準對接「十五五」規劃，推動香港更好地融入和服務國家發展大局。

提升教師隊伍的數字能力

近年人工智能迅速發展，為教育領域帶來前所未有的變革。過去一年，政府全力推動數字教育，推出多項相關撥款計劃，支持學校善用人工智能，以提升學與教效能。除了加強軟硬件配置外，加快教師在數字教育方面的專業培訓同樣重要。筆者期望新一份《預算案》能增設專項津貼，資助全港教師修讀認可的人工智能應用課程，例如運用人工智能設計教案、評估學生學習表現等，進一步提升教師隊伍的數字能力。

此外，政府亦可考慮設立資助計劃，支持學校管理層及教師前往內地考察，了解當地學校推行數字教育的經驗，例如參觀中小學的人工智能教育基地，探索相關理念和實踐。同時，可參考「i-Journey」獎學金先導計劃，資助具一定教學年資及潛質的教師，提供為期數月至一年的全薪進修假期，修讀高階數字教育課程，逐步建立一支專業的數字教育教師團隊。

加快推進北都大學城建設

在高等教育領域，香港擁有多所世界級大學，基礎科研實力雄厚，但相關技術和創新成果仍未能有效轉化為商品。再者，香港研發總開支佔本地生產總值的比率約1%，落後周邊國家或地區。為此，政府應與商界和科研機構合作，增加科研經費，積極推動大學城內的科研成果轉化，進一步提升香港的創新能力。同時，加強資金與政策支援，鼓勵國際及內地頂尖科研機構在港設立分部，打造具競爭力的國際教育及科研生態圈。

在建設國際教育樞紐的過程中，北都大學城的發展至關重要。為加快大學城的建設步伐，應設立專項基金，優先用於初期工程及共用設施建設，為日後各類專上院校進駐創造有利條件。同時，設立啟動補助金計劃，資助有意在大學城發展的大專院校興建校舍和教學設施，吸引更多優質學府落戶北都。

支援受火災影響的學生

除了推動教育和科研的長遠發展外，政府亦需持續關注受大埔宏福苑火災影響的市民需要。學生作為受災群體之一，面對學業與心理的多重壓力，更需社會各界關注和支援。建議政府向被迫暫時跨區居住的學生，資助其往返學校的額外交通費用，以減輕受災家庭的經濟壓力。同時，容許受災家庭的專上學生，暫緩償還學生資助處貸款的本金及利息1至2年，讓他們能專注學業，無後顧之憂。

此外，不少學生因居住環境改變而影響學習進度，政府應提供額外資源，包括設立學習空間、安排課後補習，以及資助考試費用，協助學生盡快適應和追上課業。長遠而言，建議增加教育心理學家的人手配置，進一步優化校本教育心理服務，全面支援學生的心理健康和成長需要。

今年是「十五五」規劃的開局之年，意義重大。新一份《財政預算案》肩負着引領香港走向高質量發展的重任。政府應靈活調配資源，既要審慎理財，穩定財政基礎，亦要大膽投資創新、教育和民生等關鍵領域，把握「十五五」規劃的新機遇，為香港譜寫更美好的新篇章。

文：全國人大代表、立法會議員及香港教育工作者聯會主席黃錦良

圖：資料圖片

