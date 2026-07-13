我要讚佢｜廚房讓位、廁所門關不上！13歲劏房少年練出演奏級鋼琴 文化中心圓夢

「窮人邊有錢學樂器？」這句話放在兩名基層兒童身上被徹底改寫。一名在劏房廚房與馬桶之間汗流浹背練琴至演奏級的13歲男童，以及一個在百餘呎的合租房內用小提琴拉至校際比賽奪冠的基層少年，獲邀踏上尖沙咀文化中心慈善音樂會中公演，他們用琴聲告訴外界，困頓之中一樣可以開出花來。

13歲就讀中一的楊齊，與家人居住深水埗劏房，空間窄至轉身也難。當初他學琴時，有人捐贈一部舊鋼琴，全家掙扎良久「擺得落鋼琴，就幾乎冇路行。」最終，鋼琴還是搬進了家中單位，霸佔了廚房和廁所大半個門口，每次練琴，家人要側身避開琴身才能出入。幸家人的付出沒有白費，楊齊在炎熱夏天期間在劏房練琴練得汗流浹背，仍然堅持自學或找尋平價學習班提升技巧，經過6至7年磨練，現時已達到演奏級水平，另一樂器二胡亦能熟能生巧。

另一名主角15歲就讀中三的周芷浚，與父母、弟弟、爺爺嫲嫲合租一個深水埗單位，居住空間不過百餘呎，全家均靠父親任職倉務員、媽媽任職文職維持基本生活，應付日常開支已捉襟見肘，芷浚只能靠非牟利機構免費或優惠班學小提琴，現已考獲ABRSM（英國皇家音樂學院聯合委員會）小提琴四級，之後開始「中西樂雙修」的音樂路，他2023年加入社區組織協會二胡班，兩年後通過中央音樂學院二胡三級考試，今年7月更挑戰六級試，其音樂天賦從2025年校際音樂比賽中勇奪冠軍可見一斑。

「小提琴可以拉中樂，二胡又可以拉流行歌。」芷浚笑說，音樂在他眼中沒有邊界。在家裡，他更是「開心果」，經常拉奏《洪湖水浪打浪》、《梁祝》並帶動全家大合唱，狹窄單位頓時變成小小音樂演奏廳。

「天下大同」慈善音樂會由香港社區組織協會與新民獅子會合辦，將於10月13日晚上在尖沙咀文化中心舉行。今年陣容鼎盛，召集逾800名16至65歲歌者與表演者，更破格加入舞蹈，由長者與兒童攜手挑戰 「最大規模跨代歌舞匯演」世界紀錄，楊齊及周芷浚壓軸合奏《如願》，為全晚焦點之一。

香港社區組織協會表示，全港估計超過20萬兒童活在貧窮家庭，約5萬名18歲以下兒童租住劏房，六成貧窮兒童在暑假沒有任何活動。協會希望透過音樂會籌款，支援過萬戶貧困家庭的就業、學習及生活開支，呼籲公眾捐款及購票出席，有興趣者可瀏覽官網了解詳情。