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我要讚佢｜免費拎消防證書！油尖旺招募2000名「應急先鋒」 學CPR+AED教授應對山嶺意外

好人好事
更新時間：16:25 2026-07-12 HKT
發佈時間：16:25 2026-07-12 HKT

因應樓宇火警不時發生，消防處推出社區應急先鋒計劃，其中油尖旺地區團體聯同多個議員辦事處日前舉辦相關主題教育活動，教導區內人士學習防火防災知識，有份協辦的民建聯油尖旺區議員楊子熙希望一年內培訓出2000人，在區內培訓人才，齊心守護社區。

是次「消防處社區應急先鋒」培訓計劃周六（11日）油蔴地天主教小學（海泓道）禮堂舉行，屬活動首場及啟動禮。參加者完成課程後獲消防處頒授社區應急先鋒證書，費用全免。

課程主要涵蓋防火防災知識，包括防火知識、緊急事故應變，如火警、交通意外、溺水、山嶺事故等，以及心肺復甦法（CPR）與操作自動心臟除顫器（AED）等，目的是提升市民的防火及應急能力，

九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任兼區議員楊子熙指出，社區應急先鋒計劃將全面在油尖旺推動和開展，將聯動油尖旺社團聯會及15個屬會、區內重要團體、區議員辦事處、關愛隊、學校及物業管理公司，爭取在一年內於油尖旺區培訓2000名消防處社區或樓宇應急先鋒，將防火滅火逃生及救護應急資訊落區落地，讓更多人認知防火防災的重要性，做好社區聯防。

活動由海泓社區服務協會、鍾港武及陸子峯區議員辦事處主辦，九龍社團聯會油尖旺地區委員會合辦，支持單位包括消防處九龍南區、油尖旺民政事務處、房屋署、油尖旺區防火委員會及消防處社區應急先鋒名譽會長會（油尖旺區）、多間學校等。

有興趣人士包括油尖旺區居民、區內上班人士或學生均可於辦公時間致電「油尖旺社團聯會秘書處」電話2782 3686或WhatsApp 6210 9644免費報名。
 

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