我要讚佢｜芝麻卷奪精緻軟餐冠軍 團隊剖白創作心聲： 經歷千百次失敗嘗試

「糊餐唔好食」幾乎是社會大眾對安老院舍膳食的刻板印象。但對於中風、柏金遜症或認知障礙症的長者而言，但對於中風、柏金遜症及認知障礙症的長者來說，糊餐是避免哽塞、嗆咳、吸入性肺炎的唯一選擇。有非政府組織舉辦精緻軟餐比賽，最終有團隊以甜品組合奪冠，團隊承認經歷多次失敗換來的成果，目的希望安全、味道與形態三者兼備。

香港聖公會福利協會早前舉辦的第三屆「精緻軟餐比賽」中，轄下8間安老院舍的軟餐團隊以「中國傳統美食」為題，交出了一份令人驚艷的答案。他們將盆菜、東坡肉、鎮江骨、蝦餃燒賣等經典菜式，重新製作成符合國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）第4級要求的糊狀軟餐。

奪冠的隊伍來自香港聖公會張國亮伉儷安老服務大樓，他們的作品是一組中式甜品組合—「九品芝麻芒果卷之白面包青天」，內有芝麻芒果卷、番薯糖水及豆腐花。團隊相信，一頓美滿的餐膳必須以甜品作結，希望讓長年進食單一糊餐的長者，也能在餐桌上重溫甜蜜的滋味。

最考功夫的甜品組合，莫過於芝麻芒果卷—質地既要軟韌易捲、不易散開，又不能過硬、過韌或過黏，廚師必須細心慢捲，才能塑造出「卷」的形態。

至於看似平實的豆腐花，反而是最大難關。坊間豆腐花質地偏「跣」，對嚴重吞嚥困難的長者而言，容易滑入氣管；加上糖水與豆腐花構成「混合質地」，對口肌協調較弱的長者更添吞嚥風險。廚師須精準調控石膏粉比例與水分，反覆測試，才得出最安全的質感。

更值得一記的是，坊間多靠化學酵素粉定型，團隊卻堅持全天然，寧以時間和耐性換取一次次微調，從質地、外觀到穩定性，經歷無數次失敗，才在比賽台上呈現出色香味俱全的成品。

聖公會將軍澳安老服務大樓言語治療師簡祺峯表示，當長者一眼認出自己正在吃什麼，那份熟悉感不僅提升食慾，更能改善心情與整體生活質素，也能從熟悉的食物賣相中喚醒昔日的飲食記憶，每一口都是回憶的延續，也是對生活重新燃起的期盼。

主辦單位透過更多培訓和交流，繼續發展更多不同款式的精緻軟餐，為長者帶來多元化選擇。

