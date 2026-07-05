我要讚佢｜罕見病「石頭症」女孩逆境自強 獲選香港特別行政區傑出小學生

「不是看見希望才堅持，而是堅持才有希望。」繼成為星島新聞集團《我要讚佢》大使，向社會宣揚正向思維後，患有罕見病「石頭症」的筲箕灣愛秩序灣官立小學六年級學生吳懿晴，憑藉在STEAM多項比賽的卓越表現與堅韌的精神，經過嚴格的甄選與面試，在百多名優秀參選者中脫穎而出，成功獲選「香港特別行政區傑出小學生」。

回顧這六年的小學生涯，懿晴的成長之路並非一路坦途。然而，無論面對多少學業上的難關或成長的挑戰，她從未輕言放棄，總是腳踏實地、用無比的毅力走過每一個步伐。她積極參與課外活動，最喜歡STEAM，已經多次出國比賽，又學習iPad作曲，還學打鼓及參加小小司儀班。近年，她獲頒「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金」、星島新聞我要讚佢學生進步獎及由杜葉錫恩教育基金主辦「全港青少年進步獎」，用行動證明，卓越不單是天賦的展現，更是無數次跌倒後重新站起的堅持。懿晴父母曾多次感激學校無微不至地照顧她，我卻要讚美懿晴以自己蓬勃的生命力，向全校師生與家長親身詮釋了世上最動人的力量——叫做「堅強」。

感謝懿晴，在這六年的成長旅途上，讓我們有幸親眼見證了一顆不畏暗夜的星星，究竟能綻放出多麼耀眼的光芒。她不僅為自己的小學生涯畫上了最完美的句號，更透過自身的經歷，向身邊的人宣揚了正向價值觀與公民意識。願她帶著這份「堅強」的力量與傑出小學生的榮譽，在未來的學習與人生道路上，繼續砥礪前行，閃耀出更璀璨的光芒，成為明日領袖！

今年12歲的懿晴（Haley）罹患簡稱「FOP」的罕見病，俗稱「石頭症」，正名為「進展性骨化纖維發育不良」。病人受到碰撞時，其患處會產生腫塊，腫塊繼而演變成骨頭，身體就好像比正常人多了一副骨頭，而那副骨頭無法活動，永遠被瑣定在某個姿勢，影響活動能力。然而懿晴沒有將自己囚禁在這副患病身軀，反而喜歡不斷挑戰自我，參加不同的運動和比賽，在媽媽（Yoki）的陪伴下開展豐富多彩的人生旅程。

學友社主辦「香港特別行政區傑出小學生選舉2025-2026」，旨在鼓勵及嘉許於小學學界中在學業、課外活動、社區事務、領袖才能不同範疇中有傑出表現的學生，透過活動及得獎學生宣揚正向價值觀及公民意識。吳懿晴經過甄選及面試, 在二百多位參選同學中脫穎而出，獲選為16位香港特別行政區傑出小學生之一。

作者為愛秩序灣官立小學崔家祥校長

