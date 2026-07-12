我要讚佢｜從病房到迪士尼看煙花 29歲血癌康復者用20年證明：願望不是告別，是重生

「當年小熊維尼教我患病時唔好怕肥，呢家諗返提醒自己做人要識開心笑面對困境。」善怡8歲患上急性淋巴白血病，因化療藥物而變成臉頰腫脹、頭髮稀疏、不認得自己的「陌生人」，由望着病房的天花板至獲安排一家人觀賞迪士尼樂園的煙花，給予她勇氣戰勝病魔，她冀以願望成真基金願望童身份，告訴公眾入園並不是「Last wish」(生前最後願望)，而是重生勇氣。

香港迪士尼樂園與願望成真基金合作，20年來合共為約400名患重病兒童實現願望，匯聚過去20年的願望童與其家屬等250人，一同參與「香港迪士尼樂園20周年奇妙願望派對」，為數百位與重病搏鬥的兒童實現願望，現年29歲的善怡是當中座上客。

善怡8歲患上俗稱血癌的急性淋巴白血病，將童年一分為二，一邊是醫院白色的天花板，另一邊是窗外遙不可及的世界，「住院將近一年半，最難受的不是打針食藥，而係每次照鏡，都覺得自己唔再係自己。」

她回憶長達約一年半的住院治療期間，藥物的副作用導致頭髮稀疏，身型腫脹難辨，然而就在最灰暗的時刻，一位護士指着她床頭的小熊維尼公仔，笑着說：「你睇，維尼都係肥嘟嘟、冇乜頭髮㗎，但佢一樣咁可愛，一樣咁多人鍾意。」這句看似簡單的鼓勵，像一道微光，照進了她封閉的心。

在願望成真基金與香港迪士尼樂園的協助下，善怡獲得醫生批准，短暫離開白色病房，與家人整整齊齊地走進夢幻童話世界。當晚，她記得煙花在城堡上空綻放，光影映照在家人臉上，「成個人好似跳咗入迪士尼電影場景咁夢幻」。

20年過去，當年的願望童已戰勝病魔，成為一位勇敢追尋音樂夢的樂隊主音，獲安排到青年中心演出，期望用歌聲及自身經歷去鼓勵更多正處於迷惘中的年輕人。

外界或以為善怡的身份可以鼓勵其他患病的願望童，但她卻認為，反而是願望童給予她與其他人更大力量。「人長大總會有生活壓力，但望住願望童，再回想患病那一天，反而是他們提醒我，要做回一個識得開心笑的人。」

香港迪士尼親善大使黃卓琳表示，明白每個願望童入園當刻，需要克服身體狀況與病患才能進場，所以眼中充滿着祈盼，她與團隊都特別用心地為每人喜好度身訂造最好的體驗，例如安排願望童與最喜歡的迪士尼角色單獨會面；若有機會入住酒店房過夜會作事前精心佈置；觀看表演會安排最佳觀賞位置，並且全日暢通無阻免排隊，全程由義工隊及親善大使團隊帶領遊園，事前會內部通知演藝人員（Cast Members），創造願望童與他們的夢幻時刻（magic moment）。

願望成真基金項目經理吳嘉華（Calvin）表示，很多願望童在迪士尼活動中感受到快樂，特別是那些面對疾病的小朋友，這些經歷讓他們暫時脫離病痛，感受到希望和夢想的力量，「無論身體或者情緒方面，都可以幫助到佢哋，尤其係大姐姐善怡企喺大家跟前，係話畀所有願望童知道，對生命有盼望就有希望，入園並不是Last wish（生前最後願望），打呢場仗係辛苦，佢係能夠戰勝嘅，更加要好好地生活。」

