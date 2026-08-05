匯立銀行港元定存1年3.02厘 起存額10萬元

WeLab Bank（匯立銀行）公佈，推出港元及外幣定存優惠及特選客戶專享定存優惠。港元定期存款12個月為3.02厘，起存額為10萬元或以上；定存半年亦有2.98厘，起存額要求為20萬元或以上。若起存額為10元，12個月及6個月分別為3.02厘及2.98厘。以上優惠不分新舊資金。名額有限。

外幣定存方面，澳元定期存款6個月為4厘，起存額為10澳元或以上，無兌換要求，不分新舊資金。

港元定存優惠

貨幣 存款期 特惠年利率 港元 3個月 2.90% 港元 4個月 2.92% 港元 6個月 2.98% (港元20萬或以上)/ 2.95% 港元 12個月 3.02% (港元10萬或以上)/ 3.00% 港元 18個月 2.90% 港元 24個月 2.90% 定存起存額為10港元，不分新舊資金。名額有限。

外幣定存優惠