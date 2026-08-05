Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

匯立銀行港元定存1年3.02厘 起存額10萬元

投資理財
更新時間：15:04 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:04 2026-08-05 HKT

WeLab Bank（匯立銀行）公佈，推出港元及外幣定存優惠及特選客戶專享定存優惠。港元定期存款12個月為3.02厘，起存額為10萬元或以上；定存半年亦有2.98厘，起存額要求為20萬元或以上。若起存額為10元，12個月及6個月分別為3.02厘及2.98厘。以上優惠不分新舊資金。名額有限。

外幣定存方面，澳元定期存款6個月為4厘，起存額為10澳元或以上，無兌換要求，不分新舊資金。

港元定存優惠

貨幣

存款期

特惠年利率

港元

3個月

2.90%

港元

4個月

2.92%

港元

6個月

2.98% (港元20萬或以上)/ 2.95%

港元

12個月

3.02% (港元10萬或以上)/ 3.00%

港元

18個月

2.90%

港元

24個月

2.90%
定存起存額為10港元，不分新舊資金。名額有限。

外幣定存優惠

貨幣

存款期

特惠年利率

美元

12個月

3.75% ( 美元10或以上)

澳元

6個月

4.00%( 澳元10或以上)

歐羅

3個月

2.00%(歐羅1000或以上)
無兌換要求，不分新舊資金。

 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
3小時前
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
00:52
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
社會
6小時前
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
2026-08-04 13:32 HKT
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
影視圈
6小時前
JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮
JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮
10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
社會
12分鐘前
尖沙咀酒吧血案，「偉健」等4男落網， 累計16人被捕。
00:48
尖沙咀酒吧血案｜勝和「左口」頭馬「偉健」落網 累計16人被捕
突發
2小時前
向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍
向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍
影視圈
2026-08-04 10:00 HKT
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT