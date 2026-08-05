匯立銀行港元定存1年3.02厘 起存額10萬元
更新時間：15:04 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:04 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:04 2026-08-05 HKT
WeLab Bank（匯立銀行）公佈，推出港元及外幣定存優惠及特選客戶專享定存優惠。港元定期存款12個月為3.02厘，起存額為10萬元或以上；定存半年亦有2.98厘，起存額要求為20萬元或以上。若起存額為10元，12個月及6個月分別為3.02厘及2.98厘。以上優惠不分新舊資金。名額有限。
外幣定存方面，澳元定期存款6個月為4厘，起存額為10澳元或以上，無兌換要求，不分新舊資金。
港元定存優惠
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貨幣
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存款期
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特惠年利率
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港元
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3個月
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2.90%
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港元
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4個月
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2.92%
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港元
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6個月
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2.98% (港元20萬或以上)/ 2.95%
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港元
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12個月
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3.02% (港元10萬或以上)/ 3.00%
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港元
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18個月
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2.90%
|
港元
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24個月
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2.90%
|定存起存額為10港元，不分新舊資金。名額有限。
外幣定存優惠
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貨幣
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存款期
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特惠年利率
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美元
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12個月
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3.75% ( 美元10或以上)
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澳元
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6個月
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4.00%( 澳元10或以上)
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歐羅
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3個月
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2.00%(歐羅1000或以上)
|無兌換要求，不分新舊資金。
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