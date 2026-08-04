SpaceX放榜恐遇「最危險時刻」 超高估值兼迎9億股解禁 專家：一定不建議買入

馬斯克旗下SpaceX將於周二（4日）美股收市公布上市後首份季度業績，

甚至被摩根士丹利形容為上市以來面臨「最危險時刻」。市場除了關注Starlink用戶及收入增長，焦點亦落在其AI投資、Starship開發進度，以至績後啟動的股份「解禁」安排。高富金融集團投資總監梁偉民接受《星島頭條》訪問時表示，現時市場給予SpaceX的超高估值過度依賴其AI業務，惟公司在AI領域並無明顯競爭優勢，加上解禁帶來的持續沽壓極為沉重，現階段「一定不建議買入」。

大摩料每股虧損0.35美元

摩根士丹利預計，SpaceX上季收入約67.5億美元，經調整每股虧損0.35美元；全球消費者用戶數目料達1,200萬戶，主要由Starlink帶動，每名用戶平均每月收入（ARPU）則約65.5美元。梁偉民認為，市場並不預期SpaceX短期內實現盈利，因此焦點不在於公司能否扭虧，而是聚焦於收入增速，以及各項發展計劃能否按時間表推進。

AI業務成左右估值關鍵

SpaceX業務橫跨Starlink、Starship及AI等範疇。梁偉民指出，按業務性質而言，太空業務理應是市場焦點；然而，從目前估值及投行預測來看，真正左右股價的可能是AI業務。

摩根士丹利給予SpaceX目標價300美元，當中傳統太空業務僅佔每股8美元、網絡及Starlink業務佔128美元、X平台及Grok AI佔12美元，企業AI業務則佔152美元。換言之，AI相關業務佔估值超過一半。

梁偉民：收入增長預期太誇張

梁偉民直言，投行對SpaceX的收入增長預期過於誇張，部分大行預計由目前約300億美元，增至2030年的3,000億至5,000億美元，當中大部分增長來自AI業務。不過，他對相關預測持審慎態度，認為SpaceX目前在大模型、算力出租及晶片等領域尚未展示明顯領先優勢，並要面對OpenAI、Anthropic、微軟、Alphabet及亞馬遜等企業競爭。

資本開支增加 未必屬壞消息

對於近期大型科技企業上調AI資本開支，往往引發投資者憂慮，導致股價下跌。梁偉民認為，SpaceX的情況有所不同，市場早已預期公司需要投入巨額資金發展AI及太空基建，因此若SpaceX沒有增加資本開支，反而可能意味AI業務缺乏進展，關鍵是資金投向、項目進度，以及相關投資何時可以轉化為收入。

解禁股份市值 多過上市集資額

業績以外，股份解禁將是另一項重大風險。按照SpaceX公布的分階段鎖定安排，上市後首份財報發布兩個交易日後，符合資格的內部人士及員工持股將有20%無條件解禁，涉及約9.115億股。

若按該股上周五收報108.37美元股價計算，首批解禁股份市值約988億美元，規模甚至超越公司上市時750億美元的集資額。公司其後亦將進入滾動式解禁階段，預計由上市第70日起，每隔15至20日再解禁約7%，即約3.2億股，直至年底完成其餘四個批次。

梁偉民表示，首批解禁通常最令市場緊張，加上涉及股份數量龐大，供應增加可能持續為股價帶來壓力。不過，該股近期股價回落，相信已部分反映對解禁的憂慮，因此不一定在解禁當日立即出現大規模拋售；但由於後續仍有多批股份陸續解禁，有關壓力可能持續一段時間。

高位累瀉逾五成 股價仍難言合理

若以SpaceX股價高位225.64美元計，該股已大幅累跌逾五成，惟梁偉民認為，現價仍難以稱為合理。由於公司尚未盈利，難以用市盈率衡量，若按目前收入及市值計算，市銷率仍處於高水平，認為其估值相當依賴市場對其長期增長的樂觀預期。

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但他質疑，投行預測SpaceX收入在數年內增長逾十倍，主要是依賴AI業務爆發，惟公司相關競爭優勢尚未完全成形。因此，他不建議投資者在業績公布前急於買入，至少應等待首批股份解禁，觀察其影響後再作部署。

與Tesla合併仍需取決三方面

對於市場盛傳SpaceX可能與Tesla合併，梁偉民認為，馬斯克或有意推動交易，原因是他在SpaceX擁有較穩固的控制權，合併後或可加強其對Tesla的掌控。

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不過，兩家公司合併的利益仍有待證明，若SpaceX以股份收購Tesla，不但可能稀釋現有股東權益，亦要支付收購溢價；而若SpaceX股價持續受壓，換股條件對Tesla股東的吸引力亦會下降，因此交易短期能否成事，仍取決於股市氣氛、公司估值及雙方股東取態。

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