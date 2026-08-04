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化靚妝先賣到樓｜曾智華

投資理財
更新時間：06:00 2026-08-04 HKT
發佈時間：06:00 2026-08-04 HKT

每天都會打開《星島日報》地產版閱讀，冇乜特別目標，只想享受出售/出租單位的設計布置，以及知道一下如今的市價。八十年代開始，我有多次買賣樓宇單位經驗，托賴，買的比市價平（當時計），而用完後賣出，全沒困難，也全比當時的市價高。

買，我並沒有甚麼法寶，只講究直覺，踏入單位，看看是否感覺舒暢，正所謂Feel good，若是價錢合理就買（比市價高小小無妨，因這種單位難求），絕不會大幅度議價，故多數成功交易。

賣又如何？也是從未失手，全部在目標價位脫手，兼且，放盤後很快有客接。點解？難道我開低咗價？不是，只是每次放盤前，都代入買家心態去看出售的單位有甚麼吸引力。

小弟並沒甚麼大法寶，出售成功有兩個因素：（一）單位本來就令人覺得舒暢，這已是先天最大優勢；（二）每次出售單位前，我都先替佢「化妝」，花上好幾萬元翻新，布置得整齊清潔，客人來前播放悠揚音樂，開足冷氣，並肯定單位沒異味。

當然，也會牆上掛油畫，窗前放鮮花及盤栽，更必須有書架書本，營造點點優雅書卷味。試想想，你做客人，踏入同一面積的普通裝修單位，你會點揀？這種賣樓「秘技」，乃普通常識，但就是不太多賣家會做。以我睇樓的經驗，最多5個中有一個會將出售單位「扮靚靚」。

今日講這話題，因日前在《星島日報》地產版見到一個4,000多萬元的放售單位，賣家根本似倒自己米，因擺出來的格局，相當趕客。此單位其中一賣點為大露台，但戶主真是「反高潮」，將全家人的底面衫褲掛滿，究竟想點，真Bad taste。

另外，全部傢俬擺放雜亂無章，兼且又有神壇又貼滿過期揮春（老友，如今8月喇！）。單位不足1,600方呎，咁嘅款，超過十年樓，竟夠膽叫4,000多萬元，真係傻的才會買。

若由我接手教佢點賣，真係要拆空翻新再購置北歐傢俬。當然，首先掉晒露台的核突衫褲，然後最少減500萬元，才有機會脫手。

資深傳媒人 曾智華

曾智華簡介:

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