上星期恒指連升5個交易日，整個7月份累升3003點，相當不錯，中短期內仍然是樂觀的。美國聯儲局議息會議維持息率不變，但是有3票反對，佔全體有投票權成員的四分一，因此也一度引起緊張，擔心9月份的議息會議會加息。不過，我仍然保持樂觀心態看未來，特朗普委任的聯儲局新主席沃什會盡一切努力不加息，特朗普也會加以配合壓抑通脹。

重新檢視建滔系兩股價值

前一陣子炒得火熱的Al及晶片股突然暴跌，不過上周又突然有數隻Al及晶片股翻炒，升幅不小，是否跌夠了轉勢？可能還得觀察多一陣子。長遠而言，中國的Al及晶片股是有前途的，有條件與美國爭長短，只是目前百花齊放，其中有一些會半途消失，但是也有一些將來會更上一層樓。正如2000年炒作科網股，有些科網股之後消失了，但是也有像騰訊（700）這樣的股，股價上漲數百倍。

建滔積層板（1888）及建滔集團（148）也是在前一陣子炒作很兇的股，與許多Al及晶片股一樣，放了一陣煙花之後就打回原型，但上周在股價打回原形時發出盈喜，是的，如果業績不佳，前陣子也不可能炒上。建滔積層板預期中期純利會大幅增加2倍，其母公司建滔集團中期盈利也預計會增長4%。現在，這兩隻股的股價打回原形，P/E值恢復正常，盈喜可以提供大家重新檢視這兩隻股的投資價值。

買銀行股一定要選發鈔行

另外，滙控（005）越升越有，這隻股不像那些AI及晶片股飛升，而是慢慢地升，套利壓力比較小。渣打（2888）已經公布業績，好得很，令渣打股價加快上升，業務近似而規模更大的滙控不可能差，明天就是滙豐公布中期業績的時候，等好消息吧。渣打、滙豐之後，就輪到另一間發鈔銀行中銀香港（2388）公布業績，在香港買銀行股一定要選發鈔銀行，理由是發鈔銀行的存款最多，資金成本最低。

前陣子，中央出手打擊3間香港證券行，指他們在內地非法為內地居民在不必到香港的情況下開戶口。一度令到多間以香港為大本營的保險股股價受壓，因為投資者也擔心中央會限制內地居民赴港買保險，幸好，中央很快的澄清中央不會阻止內地居民合法的把人民幣轉移到香港，繼續支持香港發展境外人民幣業務，因此，本地的保險股已開始回升，宏利（945）已經創新高，友邦（1299）及保誠（2378）的走勢也很不錯，不妨留意。

曾淵滄

