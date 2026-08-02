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證監會留白太多 槓桿ETF繃緊你定幫緊你？｜藍血工廠

投資理財
更新時間：09:39 2026-08-02 HKT
發佈時間：09:39 2026-08-02 HKT

華人社會的散戶，總有一種巨嬰般的迷思，以為所謂「監管機構」祭出新政策，必定是慈父發功，旨在為小市民提供滿滿的安全感。然而，當一份官方文件充滿曖昧的「留白」空間，往往欲蓋彌彰，令人心跳加速、焦慮頓生。見到韓國海力士直插無水花，香港市場上架的「南方兩倍做多海力士（7709） 」成為眾矢之的，證監會即刻下達聖旨，謂要「優化」認可槓桿及反向產品的監管框架。

打破對「絕對確定性」依賴

官方語言的藝術，在於永遠冠冕堂皇：原意是賦予產品提供者更大彈性，以靈活管理產品，同時「溫馨提示」投資者這類產品作為單日交易工具的本質。出發點，當然是極好的。

但哲學家尼采（Friedrich Nietzsche）有云：「一個人必須內心充滿混沌，才能誕生出一顆跳舞的星。」（One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star.）。當一份指引留下太多需要投資者自行「參透」的玄機，便難免惹來無謂的恐慌。眼見隔離埠韓國市場因為人為操作失當而引爆熊市，香港人心中打個突，生怕自己步其後塵，自亂陣腳而扼殺了這片金融綠洲。

這招太極打得何其漂亮，美其名曰將主導權交還市場，實則是打破了散戶對「絕對確定性」的依賴。既然你喜歡玩火，那這把尺就變成了一根可以隨時伸縮的橡皮筋。

證監會也深知散戶善忘，於是語重心長地警告：這些產品絕非為持有超過一日而設，否則其表現可能與相關資產出現顯著偏離。

煞有介事炮製「D-A-I-L-Y」圖表

為怕愚夫愚婦看不懂，官方更煞有介事地炮製了一幅以「D-A-I-L-Y」為主題的資訊圖表，猶如幼稚園老師教生字般，呼籲大家買賣前做足「每日五看」的評估：

D（Daily product）：看產品。謹記這是單日產品，勿當傳家之寶持有超過一日。

A（All-in costs）：看成本。掉期、期權成本等經常性開支，會如吸血鬼般每日扣減淨值，蠶食你的回報。
I（iNAV）：看淨值。務必參考盤中估計淨值，免得做「水魚」高溢價盲搶，或大折讓賤賣。

L（Leverage factor）：看槓桿。查閱當日目標槓桿倍數，因為這個數字如天氣般可按日調整，未必日日相同。

Y（Your circumstances）：看自己。摸摸自己的口袋與心臟，按自身目標與風險承受能力，評估這類複雜高風險遊戲是否適合閣下。

這套「DAILY」心法，表面上是金融合規指引，骨子裡卻是叫你自救。當局的意思很明白：這是一個成年人的賭局，別再像巨嬰般依賴外界的死板規則去索求庇護。

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千億家族辦公室小跟班，見證資本的宏偉敘事，體會執行的真實質感。

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