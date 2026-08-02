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兩大投資主題ETF互補 亞洲半導體低位回升 高息股抗跌力極強｜李聲揚

投資理財
更新時間：08:56 2026-08-02 HKT
發佈時間：08:56 2026-08-02 HKT

早前筆者曾在本欄和大家介紹一隻高息ETF，但當然，市面上產品眾多，很難說哪一隻是「最好」。投資者應該做的，是了解不同產品，它們往往背後各有優點缺點，投資者應作取捨。

近期兩大投資主題，是高息股和半導體股。聯儲局在7月會議並未加息，所以高息股和ETF仍被追捧。半導體股方面，即使不是很緊貼股市，都知道不少半導體股早前股價大跌。但隨著一眾韓國散戶，以及那位「少年股神」Leopold Aschenbrenner被斬倉後，相關股份由低位回升不少。

亞洲半導體ETF持股分散

筆者早前和易方達（E Fund）友人午餐，公司旗下有兩隻ETF正好切合主題，值得留意。

首先是今年3月才上市的亞洲半導體ETF（3486），即使經歷早前的波動，此ETF上市至今仍錄得超過30%升幅。留意早前半導體股大跌，3486高位也回調三成多。但看看單一股票的表現？SK海力士股價由高位跌超過一半，投資者根本不可能坐穩。ETF持股分散，在波動市中回調較細。

刻意未納入三星電子

3486持股33隻，捕捉了亞洲半導體產業鏈的上中下游各個環節。當前的亞洲半導體市場已形成一幅清晰的分工生態圈，其中日本主導材料與設備領域，韓國專精於存儲晶片，台灣在晶圓代工佔據絕對優勢，而中國則在封測業務上扮演重要角色。3486持股中，包括晶圓代工巨頭台積電；近期備受矚目的SK海力士；在香港上市的華虹半導體、中芯國際及ASMPT；還納入了日本的東京威力創科及愛德萬測試。

值得一提的是，3486刻意未將三星電子納入持股名單之中。這並非疏忽，而是因為三星的業務範圍廣泛，涵蓋了大量消費電子產品。透過刻意排除三星，這隻ETF得以保持極為純粹的半導體業務比重，其產業含金量在同類產品中顯得格外突出。

亞洲高息股ETF分散風險

與之形成互補的，是亞洲高息股ETF（3483），年初至今升了22%，成功跑贏恒生指數，也是同類ETF中表現最出色的。留意此ETF曾於3月24日派息0.65元，以年初股價計算，股息也帶來額外的4%回報。但當然，股息可加可減，甚至有機會停派，投資者務必留意。

3483的投資組合包含了100隻成分股，其中香港股票佔57隻，日本股票佔30隻，澳洲股票則佔13隻。這三個地區的股市彼此相關性較低，透過這種跨地域的資產配置，能夠發揮極佳的風險分散效果。

細看其持股明細，盡皆市場上熟稔的大型穩健企業，涵蓋了數家大型內地銀行、中國神華、中國石油、中國石油化工，以及澳洲的多家頂尖礦業公司。這些企業具備成熟的商業模式與雄厚的財務實力，其派息金額的可預見性相當高，同時股價波幅也維持在較低水平，非常適合追求穩健收益的投資者。

連續多年錄正回報佳績

另留意，3483在過去5年之中展現出極強的抗跌能力，實現了連續多年錄得正回報的佳績。回顧2022年港股市場經歷劇烈跌勢之際，絶大多數產品都要跌，但這隻3483依然逆市錄得5%的正回報；隨後在2023年，港股仍要跌，但此ETF全年升13%。相較之下，市面上部分過度集中於單一地區的高息ETF，往往難以展現出這般跨市場分散帶來的防守韌性。

當然，過去的派息不等於將來，過去股價表現也不等於將來。再說一次，世上並無「最好」的產品，投資者要做的，是了解各種ETF的理念以及持股，然後選擇適合自己的產品。

李聲揚

李聲揚簡介:

財經分析員，Patreon作者，專欄作家，文青。金融或非金融故事。

網站: https://www.patreon.com/ivanliresearch

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